كسرت مشروع التقسيم والتفتيت.. عزة مصطفى تهنيء المصريين بذكرى 30 يونيو (فيديو)

وجهت الإعلامية عزة مصطفى، التهنئة للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو التي تحل اليوم الأحد، قائلة: "ثورة 30 يونيو بدأت بقرار شعب للحفاظ على الهوية المصرية"

مشهد عظيم لم يحدث من قبل في أي دولة من دول العالم

وأضافت عزة مصطفى، خلال برنامجها "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم : "30 يوليو مثلت مشهد عظيم لم يحدث من قبل في أي دولة من دول العالم، حيث خرج المصريون لاسترداد هويتهم ودولتهم".

وتابعت عزة مصطفى: "ربنا يحمي مصر وشعب مصر، مصر الصخرة الصلبة اللي كسرت مشروع التقسيم والتفتيت والفتنة".

وأردفت : "المصريون اختاروا الوطن والأمان، وكنوز العالم لا تعوض الوطن الآمن"، مضيفة: "زي النهارده من 11 سنة مصر رجعت مرة تانية لأهلها وناسها".

هنأ البرلمان العربي، جمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحكومة وبرلمان وشعب مصر، بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، التي حفظت لمصر مكانتها العربية والإقليمية والدولية، وأعادتها إلى مكانتها التي تستحقها باعتبارها رمانة ميزان المنطقة.



وقال البرلمان العربي ، في بيان بهذه المناسبة اليوم ، إن ثورة الثلاثين من يونيو أثبتت للعالم أجمع مدى وعى أبناء الشعب المصرى بكل طوائفه، وأظهرت المعدن الأصيل لهذا الشعب وحرصه على تماسك دولته من خلال تلاحمه مع جيشه الوطني العظيم للعبور ببلادهم إلى مرحلة من الأمان والاستقرار بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأشاد البرلمان العربي بالإنجازات التى ترتبت على هذه الثورة الخالدة، والتى مهدت لطفرة غير مسبوقة في مسيرة البناء والتعمير ، وساهمت في بناء مرحلة جديدة من الاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل تحقيق التنمية المنشودة ومواجهة كل التحديات.

وأشار البرلمان العربي إلى أن هذه الثورة الخالدة أصبحت علامة فارقة في تاريخ مصر والمنطقة العربية، حيث ساهمت بشكل كبير في إنقاذ مصر والمنطقة برمتها من الفوضى والانهيار، خاصةً في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربي على كافة الأصعدة، داعيًا الله أن يديم على مصر وشعبها وجيشها العظيم نعمة الأمن والأمان والاستقرار.