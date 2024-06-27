من دون أدوية.. نظام غذائي وأطعمة صحية تخفض الكوليسترول الضار في الدم

في العصر الحالي، يلعب النظام الغذائي دورًا حاسمًا في ضب مستويات الكوليسترول في الدم، بهدف الحفاظ على الصحة العامة والوقاية من العديد من الأمراض، حيث يوصي الأطباء بأهمية تضمين أطعمة معينة في النظام الغذائي اليومي للمساعدة في تقليل الكوليسترول وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

نظام غذائي صحي للتخلص من الكوليسترول

ووفقًا لما ذكره موقع “نوفوستي”، من بين هذه الأطعمة، يبرز الأفوكادو كأحد الخيارات الصحية البارزة. الأفوكادو ليس فقط لذيذًا ولكنه أيضًا غني بالدهون الأحادية غير المشبعة التي تساهم في خفض مستوى الكوليسترول "الضار" LDL في الدم. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الأفوكادو على فيتامينات E وB9 التي تساعد في تحسين وظائف الجسم بشكل عام وتنظيف الأوعية الدموية من الدهون المتراكمة.

التفاح هو خيار آخر يوصي به الأطباء بشدة. تناول التفاح بانتظام يمكن أن يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، كما أنه يساعد في خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب. التفاح غني بالألياف الغذائية والمركبات النباتية التي تعمل معًا للحفاظ على صحة الجهاز القلبي الوعائي.

الخضروات الورقية مثل السبانخ والبروكلي والهليون لها فوائد متعددة في مكافحة الكوليسترول "الضار". هذه الخضروات ليست فقط غنية بالفيتامينات والمعادن، ولكنها أيضًا تحتوي على مركبات تعمل على تحفيز عملية الهضم وتنظيم عمل الغدد الصماء، مما يساعد في تنظيف الأوعية الدموية والحفاظ على صحتها.

البقوليات مثل الفاصوليا والعدس هي مصادر غنية بالألياف الغذائية التي تساهم في التخلص من الوزن الزائد وتنظيم مستويات الكوليسترول. الألياف الغذائية في البقوليات تساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، مما يسهم في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم بشكل عام.

لا يمكن نسيان أهمية الأسماك في النظام الغذائي. الأسماك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية مثل السلمون والتونة، تلعب دورًا هامًا في خفض نسبة الكوليسترول الكلي في الدم. أحماض أوميغا 3 تساهم في تقليل الالتهابات في الجسم وتحسين صحة القلب.

المكسرات، رغم احتوائها على سعرات حرارية عالية، تعتبر إضافة جيدة للنظام الغذائي الصحي. المكسرات مثل اللوز والجوز غنية بالدهون الصحية والبروتينات التي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول "الضار" وتحسين مستويات الكوليسترول "الجيد" HDL.

الشوفان وزيت الزيتون هما أيضًا من الأطعمة التي يجب أن تكون جزءًا من النظام الغذائي اليومي. الشوفان يحتوي على نوع خاص من الألياف يسمى بيتا-جلوكان، الذي يساعد في تقليل امتصاص الكوليسترول. زيت الزيتون، وخاصة البكر الممتاز، غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والمركبات المضادة للأكسدة التي تساهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

من المهم التأكيد على أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن يتطلب تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة التي تعمل معًا لتحقيق أفضل النتائج الصحية. يجب على الأفراد استشارة الأطباء أو أخصائيي التغذية لتصميم نظام غذائي مناسب يلبي احتياجاتهم الصحية الخاصة ويساعدهم في الحفاظ على مستويات الكوليسترول في نطاق صحي.