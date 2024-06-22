حلو الحب لـ وائل كفوري تتصدر الأعلى مشاهدة على "يوتيوب"

تصّدر النجم وائل كفوري بأحدث أعماله الفنية والتي تحمل عنوان حلو الحب، تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بعد ساعات قليلة من طرح الأغنية التي اتسمت بالرومانسية والحديث عن العلاقات العاطفية التي تتسم بالرقي والاتزان.

حلو الحب

تفاصيل أغنية حلو الحب

أغنية حلو الحب للفنان وائل كفوري جاءت باللهجة اللبنانية، من كلمات منير بوعساف، ألحان دكتور هشام بولس، توزيع داني حلو، ميكس وماستر رالف سليمان، وجاء فيديو كليب الأغنية متميزًا بالطابع الرومانس الهادئ.

وحققت أغنية حلو الحب للفنان اللبناني وائل كفوري خلال أقل من 48 ساعة من طرحها على موقع يوتيوب ما يقرب من 350 ألف مشاهدة، بخلاف المنصات السمعية والموسيقية، وتم تداول كلماتها على نطاق واسع بمنصات السوشيال ميديا.

كلمات أغنية وائل كفوري الجديدة

وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي:

بعدا الدّني بتجيب عشّاق الوفى

وما خلصت اللّهفة بقلوب العاشقين

والحب بين الناس بعدو ما اختفى

وبعدو القلب بيدق وبينبض حنين

حلو الحب لمّا يجمع بين قلبين

ويخليهن شخص واحد من بعد ما كانوا تنين

يعيشوا لبعض يحسّوا ببعض ما بعمرويفرقهن بُعد

ويصيروا أقرب لبعض من قرب النّظر للعين