الأرصاد تحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا (شاهد)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تفاصيل حالة الطقس غدًا السبت 22 يونيو بمختلف المحافظات.

وحذرت الهيئة من استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وقالت الهيئة إن حالة الطقس في النهار شديد الحرارة نهارًا على أغب الأنحاء، وحار على السواحل الشمالية.

وأشارت الهيئة إلى أن الطقس في الليل سيكون مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.

ومن بين أبرز الظواهر المتوقع حدوثها غدا نشاط للرياح أحيانًا على كافة الأنحاء، كما أن الطقس سيكون مشمش على أغلب الأنحاء باستثناء السواحل الشمالية الغربية.

ظواهر جوية مرتبطة بفصل الصيف.. تعرّف عليها





وفي إطار آخر، فصل الصيف.. يعد فصل الصيف من أكثر الفصول سخونة على مدار العام، الذي بدأ فلكيًا، حيث شهد نصف الكرة الشمالي أطول نهار وأقصر ليل خلال العام، إيذانًا ببدء فصل الصيف، الذي يستمر قرابة الثلاثة أشهر، حيث تتعامد الشمس على مدار السرطان.

ويعد من أهم الظواهر الجوية المرتبطة بفصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة نتيجة تأثرنا بكتل هوائية صحراوية جافة.

كما يرتبط فصل الصيف بالارتفاع الشديد في درجات الحرارة ويكون الإحساس أعلى بارتفاع الحرارة، ويرجع ذلك إلى زيادة نسب الرطوبة بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، الذي يتمركز في جنوب آسيا ممتدًا إلى شبه الجزيرة العربية وآسيا الصغرى وشرق البحر المتوسط، وقبل وصول الكتل الهوائية إلى جمهورية مصر العربية تمر عبر البحر المتوسط فتحمل المزيد من الرطوبة، التى تعطي إحساسًا أكثر بالحرارة.

سمات فصل الصيف:

ارتفاع درجات الحرارة: تُصبح درجات الحرارة مرتفعة بشكل ملحوظ في فصل الصيف، ممّا يُؤدّي إلى تغير المناخ وزيادة الشعور بالحرارة.

زيادة ساعات النهار: يزداد طول ساعات النهار في فصل الصيف، ممّا يُؤدّي إلى زيادة ساعات الضوء واختصار ساعات الليل.

تنوع الأنشطة: يُتيح فصل الصيف فرصة للقيام بالعديد من الأنشطة الخارجية، مثل السباحة والرحلات والتخييم.

تنوع الفواكه والخضراوات: يزداد تنوع الفواكه والخضراوات في فصل الصيف، ممّا يُؤدّي إلى تنوع الأطعمة.

تنضج فيه الخضراوات والفواكه ومعظم أنواع الثمار، ويصبح لون أوراق الأشجار أشدّ خضرةً مما كان عليه في فصل الربيع.

تكثر المرتفعات الجوية في فصل الصيف ويُصبح لون السماء صافياً كلّ الوقت، وتصبح أيضًا خالية من الغيوم.

يُصبح لون الحقول أصفر مثل حقول القمح والشعير والعدس وغيرها، ويبدأ الفلاحون بالحصاد.

يكثر فيه الغبار والرياح الجافة.

يصبح البحر هادئًا وحركة أمواجه بين المد والجزر بطيئة.

تقل غزارة الينابيع والمياه الجوفيّة بشكل عام، وتُصبح التربة جافة.