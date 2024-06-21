"حج الجمعيات الأهلية": جميع حجاج البعثة بخير (فيديو)

قال أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن حجاج الجمعيات الأهلية قدر عددهم 7500 حاج، بخلاف 295 حاجا انضموا من هيئات التضامن الاجتماعي. مشيرا إلى أن جميعهم بحالة جيدة.

الحجاج بدأوا المغادرة إلى الأراضى المصرية أمس

وأضاف رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الحجاج أدوا مناسك الحج، موضحا أنه بداية من الأمس بدأ الحجاج المغادرة إلى الأراضى المصرية، وتم عودة ألف و62 حاج.

وتابع رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، أن الحجاج منقسمين إلى فوجين أحدهما يزور المدينة في البداية بنسبة 40% والآخرين يزورون بعد أداء المناسك، لافتا إلى أن هناك رضا تام من الحجاج وفقا للمتابعة واستطلاعات الرأي التي تمت معهم.

ضبط 104 حالات تنظيم حج غير رسمي

وأعلن أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار، أنه تم ضبط 104 حالات تنظيم حج غير رسمي، مشيرًا إلى وجود 10 وفيات فقط بين من يؤدون الحج السياحي.

وأكد خلال مداخلة هاتفية في برنامج حقائق وأسرار على قناة صدى البلد، مساء اليوم الجمعة أنهم ينتظرون توجيهات رئاسة الوزراء بشأن أزمة الحجاج المفقودين.

وأضاف أنه في حال ثبوت أي مخالفات فيما يتعلق بالحجاج، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أنهم يتابعون موقف الحجاج الذين يؤدون الشعائر عبر قرعة الحج السياحي وشركات السياحة المعنية عن كثب عبر غرفة إدارة الأزمات على مدار الساعة لمتابعة تطورات الأزمة.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفاة الحجاج المصريين، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وتقدمت الرئاسة بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وتؤكد التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المؤسف.

وشدد السيسي على ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن، وتوجيه الرئيس السيسي يأتي في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين.