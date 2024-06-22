"الغرفة السياحية" تكشف سبب أزمة الحجاج المصريين وتتعهد بإجراءت صارمة (فيديو)

علق إسلام أبو الفتوح عضو لجنة الحج والعمرة بالغرفة السياحية، على أزمة الحجاج المصريين ، قائلة: “إجراءات صارمة من الدولة المصرية لعدم تكرار مخالفات قرارات ضبط الحج”.

وقال إسلام أبو الفتوح، في مداخلة هاتفية تلفزيونية لنشرة الإخبار، عبر قناة تن، مساء اليوم الجمعة، ، مضيفا أن غرفة شركات السياحة واللجنة الفنية للحج السياحي حذرت في وقت مبكر جدا هذا الموسم ومن خلال متابعتهما لكل المؤشرات وإعداد التأشيرات المختلفة تم التحذير خلال موسم الحج من الشركات النصب.

السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية قامت بإغراء الحجاج البسطاء بأسعار تنافسية



وتابع عضو لجنة الحج والعمرة بالغرفة السياحية، أن السماسرة والوسطاء والكيانات غير الشرعية قامت بإغراء الحجاج البسطاء بأسعار تنافسية، مضيفا أن الدولة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على ضبط جميع الشركات والأفراد التي فعلت ذلك من خلال السوشيال ميديا التي روجت لهذا النوع من الحج.

وأشار عضو لجنة الحج والعمرة بالغرفة السياحية، إلى أن الغرف السياحة تطالب بمواجهة البرامج الوهمية من الكيانات غير الشرعية لعدم الإضرار بالحجاج والمعتمرين.



وتابع عضو لجنة الحج والعمرة بالغرفة السياحية، أن القنصلية المصرية فى جدة قامت بتدشين غرفة طوارىء لاستقبال اتصالات المواطنين ممن إنقطعت الاتصالات بينهم وبين ذويهم فى مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة، لافتا إلى أن حتى إجراءات الدفن تحتاج مجهود من السلطات السعودية، والتي بدورها تقوم بتسهيل الإجراءات.

تواصل مصر للطيران، الناقل الوطني، جسرها الجوى لمرحلة عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن، حيث تبدأ الشركة بتكثيف رحلاتها الجوية لاستيعاب الحجاج الراغبين في العودة وتسير مصر للطيران غدًا السبت الموافق 22 يونيو 19 رحلة جوية بواقع.



1 رحلة بخط سير جدة - كوناكري

1 رحلة بخط سير الطائف - القاهرة

6 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة وقرعة الجيزة والأسكندرية ومطروح والغربية وأسيوط وتضامن الجيزة والفيوم والقليوبية والغربية والدقهلية والمنوفية وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.