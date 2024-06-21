مصطفى بكري يطالب بفتح تحقيق عاجل في وفاة 600 حاج مصري (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين يهدف إلى معرفة الحقيقة، معقبًا: "تم الاعلان حتى الآن عن وفاة 600.

وطالب مصطفى بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، بفتح تحقيق عاجل وشفاف فيما حدث مع الحجاج المصريين في السعودية ولا يجب أن يمر مرور الكرام ،المصريين دمهم مش رخيص، وأنا أحمل شركات السياحة المسئولية الكبرى وراء هذه القضية».

وأضاف مصطفى بكري: «مئات الناس التي فقدت لا أحد يعلم من المسئول عنهم، وننتظر تصريحات المسئولين، الموضوع كبير ومش صغير ولا يجب أن يمر مرور الكرام».

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لا حديث يعلو في الشارع المصري حاليًا فوق مصير الحجاج المصريين المتوفين والمفقودين في السعودية، قائلاً: «ما حدث لا يجب أن يمر بدون حساب ونريد أن نعلم من هو المسئول وراء كل هذا».

وتابع مصطفى بكري : «مجلس النواب سيناقش طلبات الإحاطة بشأن تفاصيل هذه القضية، وسيقف على سبب وفاة هؤلاء الحجاج، ومن المسئول عن ترك المصريين في الشارع تحت درجة حرارة مرتفعة أثناء الحج».



وأردف: «أتمنى من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن يأتي إلى مجلس النواب ويتحدث عن قضية الحجاج المصريون المتوفون والمفقودون في السعودية، وأن يستمع للجميع».



كشف عادل، نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، عن تفاصيل التنسيق المصري السعودي لنقل جثامين الحجاج المصريين، موضحًا أن أغلب الجثامين تم دفنها في العاصمة المقدسة مكة المكرمة، كما سيتم استلام شهادات وبلاغ بالوفاة الخاصة بهم خلال أيام، مشيرًا إلى أنه جرى إصدار تصاريح الدفن للجثامين في موقع المستشفيات.



إنجاح عملية الحج:



وأشاد «حنفي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد عبده، والمُذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، بمجهودات المملكة العربية السعودية الكبيرة من أجل إنجاح عملية الحج والحفاظ على النظام عن طريق وزارات الداخلية والصحة، وأيضًا وزراة الحج والعمرة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني.

السيدات والرجال المصريون المتطوعون:

تابع: "كان هناك منظر جميل لافت للنظر ألا وهو السيدات والرجال المصريون المتطوعون، إذ كان لهم دور كبير لا يغفل في مساعدة الحجاج والجهات الرسمية"، مشيرًا إلى أن جثامين المصريين مجهولة الهوية يتم حاليًا التعرف عليهم في المملكة العربية السعودية بسهولة ويسر عن طريق الصفات الحيوية، أو كما يسمى بالبصمة، إذ إنه بمجرد أن بيصم المتوفي تظهر كل البيانات الخاصة به.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية حرصت على متابعة أزمة وفاة الحجاج المصريين خلال أداء موسم الحج، حيث أكدت أنها ستتخذ إجراءات حاسمة، بالإضافة إلى توقيع أشد العقوبات عليها، بعد ارتفاع حصيلة وفيات الحجاج المصريين خلال موسم الحج 2024.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن هناك خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين، وذلك بناءً على تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خلية الأزمة تتشكل من مسئولى الوزارات والجهات المعنية، وسيكون من مهامها، وفقًا لتوجيهات الرئيس، تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين، وكذا دراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها.

وجاءت قرارات الحكومة كالتالى:

تشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفيات الحجاج المصريين

تقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين ودراسة أسباب ما حدث والعمل على عدم تكرارها

فتح تحقيق مع الشركات التي رتبت سفر الحجاج المتوفين بعيدًا عن الأطر النظامية

التحقيق مع الشركات التي تحايلت لتنظيم السفر للضحايا بصورة غير رسمية

اتخاذ قرارات حاسمة وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين

التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين