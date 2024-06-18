غير معقول.. نتنياهو يعلق: قرار أمريكا يمنع السلاح عن إسرائيل

استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، منع الولايات المتحدة السلاح والذخيرة عن إسرائيل، خلال الفترة الماضية

وقال نتنياهو إنه أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه من غير المعقول أن تمنع الولايات المتحدة السلاح والذخيرة عن إسرائيل، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حذر من وقوع حرب أهلية داخل إسرائيل، وذلك على وقع المظاهرات الضخمة المطالبة بإسقاط حكومته وإبرام صفقة تبادل للأسرى مع المقاومة الفلسطينية في غزة.

هذه ليست معركتنا وحدنا بل معركة العالم الحر

وقال في تبريره العدوان على غزة “الموضوع بسيط، إما نحن أو هم، وهذه ليست معركتنا وحدنا بل معركة العالم الحر”.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وعده بأن الإدارة الأمريكية تعمل على إلغاء القيود على تزويد إسرائيل بالأسلحة. وقال “أكد لي الوزير بلينكن أن الإدارة (الأمريكية) تعمل ليل نهار لإزالة هذه العقبات. بالتأكيد آمل أن هذا هو الوضع، ينبغي أن يكون الأمر كذلك”.





وأشار نتنياهو إلى أنه “خلال الحرب العالمية الثانية، قال تشرشل للولايات المتحدة: أعطونا الأدوات (الأسلحة اللازمة للحرب) وسنقوم بالمهمة. وأنا أقول: أعطونا الأدوات، وسننهي المهمة بشكل أسرع بكثير”. ولم يحدد نتنياهو نوعية الأسلحة التي تحجبها واشنطن.



والجدير بالذكر وفضت الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، مظاهرة معارضة للحكومة بعد إغلاق المشاركين فيها شارعا بالقدس الغربية. وكان المشاركون يهتفون “انتخابات الآن”، في إشارة إلى المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة للإطاحة بحكومة بنيامين نتنياهو.

وكانت منظمة “إخوة السلاح”، التي تضم جنودا سابقين بالجيش الإسرائيلي، قد دعت لما سمتها فعاليات “أسبوع المقاومة” من أجل إسقاط الحكومة والتوجّه إلى انتخابات مبكرة. وبدأت الفعاليات السبت الماضي وتستمر حتى الخميس المقبل.

وكانت ذروة الاحتجاجات مساء الاثنين، حيث شارك عشرات الآلاف من المحتجين في مظاهرة قبالة الكنيست (البرلمان) قبل التوجه إلى مقر إقامة نتنياهو في القدس الغربية.