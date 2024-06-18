نشرة التوك شو.. مفاجآت تركي آل الشيخ عن "ولاد رزق" ورسالة عمرو دياب

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يحاول إطالة أمد الحرب بقدر ما يستطيع للحفاظ على مكانته والهروب من المحاكمة القضائية.

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جهاد الحرازين: مصر تضغط بكل الوسائل والسبل المتاحة لحق دماء الشعب الفلسطيني



كشف الدكتور محمود شلبى أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، مدى جواز طواف المرأة أثناء فترة الحيض، وهل ارتداء اللون الأبيض فرض على من تحج؟

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هل يجوز للمرأة الحائض أداء الطواف؟ الإفتاء تجيب (فيديو)



ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن هناك اشتباكات عنيفة في مخيم الشابورة ومحيط دوار العودة وسط مدينة رفح الفلسطينية، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

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اشتباكات عنيفة في مخيم الشابورة ومحيط دوار العودة وسط مدينة رفح الفلسطينية



أعلنت فصائل فلسطينية نجاحها في تفجير دبابة إسرائيلية في جنوب الحي السعودي غرب مدينة رفح الفلسطينية، بحسب ما ذكرت فضائية القاهرة الأخبارية فى نبأ عاجل لها.

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قال متحدث الخارجية الأمريكية، إننا نواصل العمل مع الإسرائيليين لاتخاذ خطوات أخرى لتحسين الوضع الإنساني في جنوب غزة، وتشكيل حكومة الحرب الإسرائيلية قرار إسرائيلي لا يخص الولايات المتحدة.

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الخارجية الأمريكية: نعمل مع حكومتي مصر وإسرائيل على إعادة فتح معبر رفح



قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، إنّ قطاع غزة يمثل أخطر الأماكن في العالم على عمال الإغاثة.

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"الأونروا": غزة أخطر الأماكن في العالم على عمال الإغاثة (فيديو)



قال المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، إن موسم الرياض شارك في إنتاج الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق”، بمبلغ يقدر بـ 3 ملايين دولار، لكن هذا الرقم ارتفع حتى وصل إلى 8 ملايين دولار أي ما يقرب من 600 مليون جنيه.

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مبلغ خرافي.. تركي آل الشيخ يكشف عن ميزانية فيلم "ولاد رزق"



تحدثت الإعلامية إسعاد يونس، عن الفنان الكبير عادل إمام وعلاقتها به، قائلة: عادل إمام أسطورة، ولما كنا بنسافر كانوا بيقولونا انتم من بلد عادل إمام، وظل طوال السنوات التى عمل فيها علامة على الضحك والفن والقوى الناعمة فى مصر".

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إسعاد يونس: عادل إمام أسطورة وظاهرة نجاح (فيديو)



وجه المطرب عمرو دياب رسالة إلى جمهوره قائلاً: «من 35 سنة وأنا ماليش غير جمهوري، بقولهم أنا بقدركم وبحبكم، كل سنة وانتوا طيبين».

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عمرو دياب يوجه رسالة لجمهوره: بقدركم وبحبكم وماليش غيركم (فيديو)

