إسرائيل تتعهد بالقضاء على حزب الله حال اندلاع حرب شاملة

قال يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي، إنه سيتم القضاء على حزب الله حال اندلاع حرب شاملة، وذلك حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية،اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل .

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ سلسلة من الضربات الدقيقة التي استهدفت مجموعة تابعة للوحدة الجوية في حزب الله. وجاء في بيان للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صدر اليوم، أن الضربات تمت بنجاح وأصابت أهدافها بدقة، مشيراً إلى أن هذه العملية تأتي ضمن جهود الجيش المستمرة لتعزيز أمن إسرائيل والتصدي للتهديدات التي يشكلها حزب الله.

وقال البيان: "نفذنا سلسلة من الضربات الدقيقة التي استهدفت مجموعة تابعة للوحدة الجوية في حزب الله، والتي كانت تخطط لتنفيذ هجمات ضد إسرائيل. تم تنفيذ الضربات باستخدام تقنيات متطورة لضمان إصابة الأهداف بدقة وتقليل الأضرار الجانبية".

الرد على الأنشطة العدائية المتزايدة لحزب الله

وأضاف المتحدث أن العملية تأتي في إطار الرد على الأنشطة العدائية المتزايدة لحزب الله على الحدود الشمالية، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي سيواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين وضمان أمن البلاد.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أن إسرائيل لن تتهاون مع أي تهديد لأمنها القومي، وستواصل العمل بشكل حاسم ضد أي محاولات للاعتداء على سيادتها. ودعا الجيش المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على حزب الله لوقف أنشطته العدائية.

يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة تبادلاً مكثفاً للتهديدات والاتهامات بين الطرفين، مما يزيد من احتمالات تصاعد النزاع في المنطقة.