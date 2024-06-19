ناقد فني: تتبع تاريخ عادل إمام يرصد تحولات المجتمع المصري (فيديو)

قال الناقد الفني رامى عبد الرازق ، إن تتبع مسيرة عادل إمام تعد قراءة فى تاريخ مصر، ويعتبر هذا استثناء لا نستطيع تطبيق ذلك على جيله.

عادل إمام جزء من تاريخ مصر

وأضاف رامى عبد الرازق خلال لقاءه ببرنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، على فضائية dmc، أنه من الممكن دراسة الكثير عن المجتمع المصرى من خلال دراسة عادل إمام، ومن الستينيات وحتى الآن نجد تحولات كثيرة فى حياته وهو جزء من تاريخ مصر ككل وتتبعه من أول ظهور له مرورا بكل المحطات فهو إنعكاس للتحولات التى حدثت فى المجتمع".

وتابع رامى عبد الرازق: مشهد فيلم المشبوه بتاع الفسحة جميل، ومليان مشاعر وتفاصيل حلوة، وفيه روح مختلفة عن الفيلم وباشعر أنه مشهد إنسانى وعاطفى، وفيلم "الغول" أيضا به درجة عفوية وهو ما بين فيلمى "المشبوه" و "حب فى الزنزانة".

وتحدثت الإعلامية إسعاد يونس، عن الفنان الكبير عادل إمام وعلاقتها به، قائلة: عادل إمام أسطورة، ولما كنا بنسافر كانوا بيقولونا أنتم من بلد عادل إمام، وظل طوال السنوات التي عمل فيها علامة على الضحك والفن والقوى الناعمة فى مصر".



وأضافت إسعاد يونس خلال برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc": "عادل إمام بالنسبة لى أشياء كثيرة، فهو ظاهرة نجاح وصنع فن على مدى 60 سنة مختلف ومتقدم وراه أفكار جديدة وطرح موضوعات مهمة تخص السينما، وخاطب المواطن الكادح والعادى وجعله يرى نفسه فى المرايا ويرى عادل اإمام".



وتابعت إسعاد يونس "عادل إمام وراه أسرار كثيرة عن صناعة الفن فى مصر، ووضع لنفسه خطة جلعته مختلف عن الجميع، وجعلنا نقارن بينه وبين عمالقة كثيرون متشابهون معه، وجعل من نفسه أسطورة تعلم الباقى إيه هى الحكاية، كما أن أفلامه مميزة واختيارات الموسيقى لأفلامه شيء مميز

منى ممدوح تكشف عن علاقتها بالنجم عادل إمام وآخر تواصل جمعهما

وكشفت الفنانة منى ممدوح، عن علاقتها بالنجم عادل إمام وآخر تواصل جمعها معه، وكيفية استقبال أسطوره الكوميديا في الوطن العربي لأنباء وفاته وطريقة التعامل مع هذة النوعية من الشائعات، موضحه أن الزعيم لا يستطيع الكلام حاليًا "كلنا رايحين وعندنا اقتناع بالموت".

وأكدت منى ممدوح خلال تصريحات صحفية لها، قائلة: "عادل إمام حبيبي وأكتر حاجة تعبتني إني كلمته من فترة مكنش قادر يتكلم زي الأول، وآخر مرة كلمته بقوله أنا سمعت شائعة كذا قالي أنا في الساحل قاعد على البحر كفاية بقى وقعد يضحك".

أنهت منى ممدوح حديثها معلقه: "أتمنى ربنا يديله الصحة، كلنا رايحين وعندنا اقتناع بالموت، بس أتمنى ربنا يطول عمره ويفضل موجود".