تفكيك شبكة خططت لمهاجمة نادي ريال مدريد في إسبانيا (فيديو)

نجح الحرس المدني الإسباني، بدعم من يوروبول ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، في تفكيك أحد أكبر المراكز الإعلامية المرتبطة بتنظيم داعش.

واعتقلت السلطات الإسبانية تسعة أشخاص في جيرونا وقادس وألميريا وتينيريفي. وتم وضع اثنين منهم رهن الاحتجاز.

وحسب السلطات، استخدم التنظيم خوادم هذا المركز لنشر الدعاية في جميع أنحاء العالم من خلال محطات الإذاعة ووكالات الأنباء ووسائل التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل قادرة على التحريض على الإرهاب بما لا يقل عن ثلاثين لغة.

وأمرت الشبكة بالهجوم الفاشل على حافلة تقل لاعبي ريال مدريد لكرة القدم، كما أرسلت رسائل تشجع على شن هجمات على بطولة أوروبا في ألمانيا ودورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي ، توجيه ضربات جوية لأوكار الإرهابيين في محافظتي ديالي وكركوك، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن تدمير 10 أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأفادت الخلية - في بيان لها اليوم، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع) - بأنه "وفقا لتخطيط من قبل قيادة العمليات المشتركة، ووفقا لمعلومات دقيقة من الوكالات والدوائر الاستخبارية، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، قامت القوات الجوية بواسطة طائرات سيزنا كرفان بتدمير أوكار للإرهابيين، أربعة منها في ديالي، وستة في كركوك، وتحولت إلى ركام".

أعلنت وزارة الداخلية العراقية اعتقال عدد من المتورطين في استهداف سلسلة مطاعم "كي في سي" ومعهد كمبريج ومكتب شركة كتربلر الأمريكية في بغداد الأسبوع الماضي ، وإحالتهم الى القضاء العراقي.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيان صحفي، أن القوات الأمنية نفذت عملية نوعية تم خلالها القبض على عدد من المتهمين الذين اعترفوا خلال التحقيق بقيامهم بالاشتراك مع مجموعة من الهاربين بأعمال التخريب، وقد صدرت مذكرات قبض قضائية بحق متهمين آخرين وسيتم متابعة باقي المطلوبين من قبل أجهزة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى.

أمر القبض بحق المنفذين وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب

وأوضح البيان أنه "بعد جمع المعلومات الدقيقة تم التوصل لاسماء المنفذين ومحلات عملهم وسكناهم، حيث تم عرض الموضوع أمام قاضي التحقيق الذي أصدر أمر القبض بحق المنفذين وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب".

ما أوضح البيان أن " بعضهم ينتمي إلى أحد الأجهزة الأمنية، وأن قيامهم بالأعمال بحجة الأضرار بالمصالح الأمريكية، حيث تم توقيفهم إصوليا بغية إحالتهم الى المحاكم المختصة".

وفق البيان، "حصلت الأسبوع الماضي حوادث تخريب ورمي عبوات محلية الصنع في بغداد طالت كل من مطعم كي اف سي و مطعم جلي هاوس ليز ومعهد كامبرج ضمن منطقة شارع فلسطين ومطعم كي اف سي ‏ وشركة كتربلر في منطقة الكرادة بالجادرية من قبل أشخاص يستقلون سبع عجلات ودراجة نارية".

ولفت إلى أنه "تم تشكيل فرق عمل استخبارية وفنية لغرض متابعة الموضوع للتوصل إلى الجناة من الخارجين على القانون" .

وأفاد شهود عيان ، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) ، بأن السلطات العراقية نشرت أعدادا كبيرة من القوات الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب في شوارع حيي شارع فلسطين والكرادة تحسبا من تجدد الهحمات من قبل جماعات مسلحة على سلسلة مطاعم كي في سي للاكلات السريعة.