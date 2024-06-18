إعلام إسرائيلي: المقاطع المصورة من حزب الله اللبناني تكشف أماكن إسرائيلية حساسة

كشف وسائل إعلام إسرائيلية، عن أن المقاطع المصورة من قبل حزب الله اللبناني تكشف أماكن إسرائيلية حساسة في الجليل وأنظمة دفاع جوي وقاعدة بحرية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" مشاهد استطلاع جوي لمناطق في شمال إسرائيل عادت بها طائرات القوة الجوية التابعة للحزب.

وفي الفيديو الذي تبلغ مدته 9 دقائق، ظهرت مشاهد جوية لمدينة حيفا تظهر مجمع الصناعات العسكرية شركة "رفائيل"، ومنطقة ميناء حيفا التي تضم قاعدة حيفا العسكرية، وهي القاعدة البحرية الأساسية في الجيش الإسرائيلي، ميناء حيفا المدني، محطة كهرباء حيفا، مطار حيفا، خزانات نفط، منشآت بتروكيميائية.

كما ظهر مبنى قيادة وحدة الغواصات، وسفينة ساعر 4.5 وهي مخصصة للدعم اللوجستي، وسفينة ساعر 5.

وكان الإعلام الحربي نشر إعلانا ترويجيا قبل وقت قال فيه: "ترقبوا ما رجع به الهدهد".

لافروف: روسيا تدعو إلى إدارة عادلة للمجال الرقمي العالمي

قال وزير الخارجية سيرغي لافروف، في تحية للمشاركين بالمنتدى الدولي الخامس عشر لتكنولوجيا المعلومات في خانتي مانسيسك، إن روسيا تدعو إلى إدارة عادلة للمجال الرقمي العالمي.

وشدد لافروف على أن هذه الإدارة العادلة يجب أن تتم من خلال إبرام اتفاقيات ملزمة قانونا.

وأضاف لافروف: "في الظروف الحديثة، تتمتع مناقشة قضايا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأهمية خاصة. وفي هذا الصدد، تدعو روسيا باستمرار إلى الإدارة العادلة للفضاء الرقمي الدولي من خلال إبرام اتفاقيات ملزمة قانونا. ويعمل الجانب الروسي لحل هذه المهمة بالتنسيق الوثيق مع الشركاء في منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس، بالإضافة إلى دول الأغلبية العالمية الأخرى".