تظاهرات أمام الكنيست الإسرائيلي للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة

تظاهر العشرات أمام الكنيست الإسرائيلي للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة في البلاد، بحسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها.

الشرطة الإسرائيلية أرسلت تعزيزات إلى مدينة القدس

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الإثنين، أن الشرطة الإسرائيلية أرسلت تعزيزات إلى مدينة القدس، خشية وقوع اشتباكات بين نشطاء اليمين المتطرف وأحزاب المعارضة.

في غضون ذلك، أكد رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا اليوم الاثنين أن أغلبية الائتلاف الحاكم رفضت اقتراح المعارضة بإجراء تصويت بحجب الثقة عن الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

نجا ائتلاف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، من اقتراح بحجب الثقة قدمته أحزاب المعارضة احتجاجًا على تعديل قضائي تبنته الحكومة.

وأعلن رئيس الكنيست عن رفض الاقتراح بأغلبية 59 صوتًا مؤيدًا و53 صوتًا معارضًا.

وأرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا كان يعتزم فيه الإعلان عن تعليق التعديلات القضائية المثيرة للجدل، بعد أن حثه شركاؤه في الائتلاف الحكومي على عدم التراجع.

وبعد يوم واحد من إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع، الذي عارض التعديلات القضائية، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ حكومته إلى وقف العمل بالتعديلات القضائية المثيرة للجدل.

ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، أعلنت نقابة المحامين الإسرائيليين انضمامها للإضراب العام رفضًا للإصلاحات القضائية التي تحاول حكومة نتنياهو تمريرها.

صرّح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم أن الوجود العسكري للولايات المتحدة في أوروبا يظل ضرورة أساسية لأمن القارة واستقرارها. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وأكد ستولتنبرغ أن القوات الأمريكية تلعب دوراً حيوياً في تعزيز قدرات الناتو الدفاعية والردعية، مشيراً إلى أن التعاون العسكري الوثيق بين الدول الأعضاء يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. وأضاف أن التهديدات الأمنية في المنطقة تتطلب تعزيز التعاون بين الحلفاء والاعتماد على القدرات الأمريكية المتقدمة.

وقال ستولتنبرغ: "الوجود الأمريكي في أوروبا ليس فقط رمزاً للوحدة بين ضفتي الأطلسي، بل هو ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في القارة الأوروبية. في ظل التحديات الأمنية المتزايدة، من المهم أن نواصل العمل سوياً لضمان حماية شعوبنا وقيمنا."