الثانوية العامة 2024| توزيع درجات امتحان اللغة العربية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة العربية، يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

ويوزع على طلاب الثانوية العامة 2024 امتحان اللغة العربية في أربعة نماذج تختلف في ترتيب الأسئلة وتحتوي على نفس الأسئلة، وتحمل رموز "أ، ب، ج، د".

ويجب على طالب الثانوية العامة 2024 تحديد رمز النموذج الذي حصل على ورقة الأسئلة الخاصة به في ورقة الإجابة على الأسئلة المقالية، والبابل شيت.

مواصفات امتحان اللغة العربية 2024

ويجرى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 ورقيًا بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" على أن يتسلم كتيب مفاهيم خاصة بالمادة داخل اللجان ويسلمها قبل الخروج.

ويتضمن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 نسبة 15 في المائة من الدرجات أسئلة مقالية قصيرة، بالإضافة إلى 85 في المائة أسئلة اختياري من متعدد MCQ.

ويحتوي امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 على 30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع، و30 في المائة أسئلة للفهم، و40 في المائة للتطبيق.

توزيع درجات امتحان اللغة العربية 2024

تشتمل امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة اللغة العربية على 55 سؤالا، منهم 4 أسئلة مقالية بينهم 3 أسئلة بدرجتين وسؤال واحد ب4 درجات.

كما تشتمل امتحانات الثانوية العامة 2024 في اللغة العربية على51 سؤالا موضوعيا "اختيار من متعدد" بينهم 32 سؤال بدرجة واحدة، و19 سؤالا بدرجتين.

انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024

انطلقت امتحانات الثانوية العامة، يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 للمواد غير المضافة للمجموع، أما امتحانات المواد المضافة للمجموع، فتنطلق يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 في لجان تقليدية مؤمنة ومراقبة بالمدارس.

وتستمر امتحانات الثانوية العامة 2024 حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو بمادة الرياضيات التطبيقية للشعبة الرياضية.

ويؤدي نحو 800 ألف طالب امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 في الفترة من 10 يونيو 2024 حتى 20 يوليو 2024 داخل لجان تقليدية مؤمنة بالمدارس.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة التربية الدينية بإجمالي عدد 708 آلاف و141 طالب وطالبة أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، وفي الفترة الثانية.

وأدى الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2024 في مادة التربية الوطنية بعدد 711 ألف و252 طالبًا وطالبة في الفترة الثانية.

كما أدى 1639 طالبا وطالبة امتحان الدور الأول من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا مادة التربية الدينية فترة أولى، وامتحان التربية الوطنية فترة ثانية، بينما أدى عدد (255) طالبا وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين مادة التربية الدينية.

وأدى الطلاب يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 خلال الفترة الأولى الامتحان في مادة الاقتصاد وفى الفترة الثانية، أدى الطلاب الامتحان في مادة الإحصاء بعدد 693 ألفًا و78 طالبًا وطالبة، أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.