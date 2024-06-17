وزارة التربية والتعليم تستعد لاستئناف امتحانات الثانوية العامة 2024

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إجراءاتها المكثفة استعدادًا لاستئناف امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة.

ومن المقرر أن يعقد امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 2024 يوم السبت المقبل الموافق 22 يونيو 2024.

واطمأن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على مواصلة مراجعة أعمال الصيانة في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية واتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

توجيهات وزير التربية والتعليم

ووجه وزير التربية والتعليم مديري الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية بالتأكد من توفير المراوح داخل اللجان الامتحانية.

وشدد وزير التربية والتعليم على التزام جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 بتوزيع البابل شيت علي الطلاب قبل الساعة التاسعة بعشر دقائق للسماح للطلاب بكتابة بياناتهم وتسليم ورق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة.

ونبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالتزام الملاحظين بالهدوء أثناء امتحان الطلاب لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتركيز في الاجابة.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمواصلة إجراءات التفتيش الدقيق قبل دخول لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 والحرص على عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أثناء الامتحان.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمواصلة تنفيذ المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة بمختلف المقرات المحددة على مستوى الجمهورية، بهدف توفير خدمة تعليمية مجانية للطلاب تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور.

انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2024

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع ورقيًا يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024 في لجان مؤمنة ومراقبة بالمدارس على مستوى الجمهورية.

وأدى طلاب الثانوية العامة 2024 امتحانات مواد التربية الدينية والتربية الوطنية يوم الإثنين الموافق 12 يونيو 2024 والاقتصاد والإحصاء يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2024.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2024 في المواد غير المضافة للمجموع مرت بسلام دون أية مشكلات.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه تم ضبط حالات الغش الإلكتروني خلال دقائق في لجان امتحانات الثانوية العامة واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

