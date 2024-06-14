سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه اليوم الجمعة

يبحث الكثير من المواطنون عن حركة أسعار صرف العملات اليوم أمام الجنيه المصري، وحرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم الخدمات المتكاملة لقراءها نرصد من خلال السطور القليلة القادمة آخر تحديثات أسعار صرف العملات اليوم الجمعة على النحو التالي:

أسعار الفرنك السويسري اليوم

سجل الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري نحو 53.11 جنيه للشراء و 53.29 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 47.63 جنيه للشراء و 47.77 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم الجمعة

سجل اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.41 جنيه للشراء و 51.58 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 60.86 جنيه للشراء و 61.06 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني في البنك اليوم

سجل 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري نحو 30.28 جنيه للشراء و 30.38 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.69 جنيه للشراء و 12.73 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 155.42 جنيه للشراء و155.93 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو12.96 جنيه للشراء و 13.00 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري

سجل اليوان الصينى فى البنك المركزي المصري نحو6.56 جنيه للشراء و6.58 جنيه للبيع.

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