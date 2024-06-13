بنوك مستثناة من أجازة عيد الأضحى

أعلن البنك المركزى السعودى أسماء البنوك المستثناه من إجازة عيد الأضحى، حيث يوجد كثير من المواطنين يريدون معرفة البنوك التي تعمل أثناء فترة إجازة عيد الأضحى حتى يتم التعامل معهم وذلك لتوفير كافة المعاملات المالية للحجاج أثناء موسم الحج 2024.

وطبقًا لقانون العمل السعودي سيتم تعويض العاملين بالبنوك المستثناة من إجازة عيد الأضحى بأضعاف راتبهم أو سيتم إعطائهم إجازة بديلة.





أسماء البنوك المستثناة من إجازة عيد الأضحى بمكة المكرمة

وفر البنك السعودي المركزي مجموعة من البنوك المستثناة من إجازة عيد الأضحى في مكة المكرمة وهي كالتالي:

مصرف الإنماء.

فرع من بنك الراجحي.

بنك البلاد.

الأهلي السعودي.

السعودي الفرنسي.

الأهلي السعودي SNB.

مصرف الراجحي.

بنك الجزيرة.

أسماء البنوك المستثناة من إجازة عيد الأضحى بالمدينة المنورة

أسماء البنوك المستثناة من إجازة عيد الأضحى بالمدينة المنورة

كما يوجد عدد من البنوك التى سيتم استمرار العمل بها في إجازة عيد الأضحى بالمدينة المنورة لخدمة ضيوف الرحمن، وهي كالتالي:

البنك الأهلي التجاري.

مصرف الراجحي.

البنك السعودي للتسليف والإدخار.

بنك البلاد.

السعودي الفرنسي.

بنك الجزيرة.

مصرف الإنماء.

بطاقات الصراف الآلي للحجاج

كذلك يوفر البنك السعودي المركزي إمكانية استخدام الصرافات الآلية المتعلقة بالحجاج والتي تكون صادرة من بلادهم وذلك لتسهيل الأمور المالية لحجاج بيت الله الحرام، حيث قام بتوفير عدة خدمات وهي كالتالي:

يوجد حوالى 36 فرع من البنوك المتنوعة التي تستمر عملها خلال إجازة عيد الأضحي المبارك في السعودية.

بحيث تكون مدة ساعات العمل من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى الساعة الثامنة والنصف مساءًا.

كما يوجد عدد من الصراف الآلي في السعودية حوالي 1220 جهاز.

هذا بالإضافة إلى وجود 19 جهاز محمول في المشاعر المقدسة، ويوجد 633 جهاز في مكة المكرمة بينما يكون في المدينة المنورة 568 جهازًا.

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