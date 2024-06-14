قرض شخصي بدون وظيفة.. إجراءات سهلة وبسيطة

يتعرض الكثير من المواطنين إلي ضغوط الحياة وخاصة المصروفات وعليه قد يضطر البعض منهم للاستدانة والحصول علي قرض يحتاج إلي شروط معينة وسداد فوائدها وتعتبر القروض الحسنة بدون فائدة حلولًا مالية مبتكرة، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تُثقل كاهل الكثيرين، يقدم القرض بدون فوائد المساعدة للمحتاجين وبارقة أمل ودعمًا ماليًا لذوي الدخل المحدود.

من خلال هذه الخدمة، يقدم العملاء ضمانًا عبر الأوعية الادخارية التي يمتلكونها، مما يسهل عملية الحصول على الائتمان دون الحاجة إلى ضمانات إضافية.

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قرض شخصي بدون وظيفة من بنك ناصر الاجتماعي 2024

يوفر بنك ناصر للأشخاص الغير قادرين قرض حسن، يصل قدره إلى 30 ألف جنيه مصري.

شروط الحصول على القروض الشخصية من بنك ناصر الاجتماعي

إذا كان الشخص مقترض لدين ما يجب توفير الاوراق التي تثبت هذا القرض، وتوفير الكمبيالات أو الشيكات.

يقوم البنك بالتأمين على السيارة التي تمتلكها.

يجب توفير رقم هاتف واضح ومحدد.

يجب أن يكون الشخص يحتاج إلى هذا القرض بصورة كبيرة.

يوفر البنك تأمين شامل على المعدات والأدوات فى حالات التلف أو الحريق، ويتم التحفظ عليها من خلال كتابة وصل امانة.

قرض بنك مصر يصل لـ 200 الف جنيه

يحرص بنك مصر على تقديم أحدث العروض التمويلية لعملائه، لذلك يمنح البنك قرض بموجب الراتب في حال وجود تحويل له على فرع من فروعه.

ومن أبرز مميزات قرض بنك مصر أنه يتم الموافقة عليه خلال ساعة بدون تقديم مستندات وبدون مصاريف إدارية.

وأشار البنك إلى أن قيمة القرض تصل لنحو 200 ألف جنيه ويتم التقديم عليه من خلال بيانات بطاقة الرقم القومي للعملاء واستكمال باقي الإجراءات لصرف المبلغ.

فوائد القرض

وتبلغ قيمة الفائدة على القرض نحو 29.5 % وهي فائدة متناقصة.

ونوه البنك انه لعملاء الجهات المتعاقدة على تحويل المرتبات ببطاقات بنك مصر، يمكنكم التقديم من خلال https://bnkmsr.com/41wzUrm

أما لعملاء الجهات المتعاقدة على تحويل المرتبات بحسابات مرتبات بنك مصر، يمكنهم التقديم من خلال تطبيق الموبايل البنكي .