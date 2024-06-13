ماذا يحدث للجسم إذا تناولت الكركم بكثرة ؟

الكركم هو أحد التوابل المشهورة التي تحتوي على مركب الكركمين المضاد للأكسدة والمضاد للالتهابات، وله أنها تدين بلونها الزاهي. تم تخصيص قدر كبير من الأبحاث للتوابل، واستخدامه المنتظم يمكن أن يؤدي إلى آثار كبيرة على الجسم وهنا بعض منهم.

الوزن الزائد

يساعد التوابل على التعامل مع الوزن الزائد ولكن ليس بطريقة سحرية لإنه ببساطة يقلل من الالتهاب المرتبط بالسمنة ويزيد قليلاً من حرق الدهون.

التهاب المفاصل

يمكن أن تساعد خصائص الكركم المضادة للالتهابات أيضًا في علاج التهاب المفاصل ولاحظت إحدى الدراسات أن استخدامه ساعد في تقليل الألم والتصلب وتورم المفاصل.

المزاج

برايت سبايس يساعد على تحسين حالتك المزاجية وجد تحليل تلوي لعشر دراسات حول الكركمين والاكتئاب نُشر في عام 2019 أن المركب قد يقلل من القلق والاكتئاب.

ما هو الكركمين ؟

الكركمين هو أحد المركبات الكيميائية، والعناصر التي تعد من متعددات الفينولات ومضادات الأكسدة، التي تساعد في علاج مجموعة من الالتهابات بشكل رئيسي، كما له العديد من الفوائد الأخرى، أما عن لون الكركمين، فإن لونه أصفر، وهو الذي يعطي الكركم لونه.

ما هو الفرق بين الكركم والكركمين؟

يوجد بعض الاختلافات بين الكركم والكركمين، نذكر أهم الحقائق حول الكركم والكركمين:

الكركم هو نبات طبيعي، والي يستخدم كأحد أنواع البهارات والمطيبات التي تستخدم منذ زمن بعيد، بالإضافة لاستخدامه في التطبيب نظراً لآثاره الطبية المتعددة.

الكركمين هو مادة كيميائية وعنصر يتواجد بشكل طبيعي في الكركم، وهو الذي يعطيه اللون الأصفر، كما ذكرنا سابقاً.

يشكل الكركمين 2-8% من مكونات الكركم، لذلك يعد الكركمين المكون الأساسي في الكركم.

كما يتشارك الكركم والكركمين الكثير من الفوائد، ولكن في الكثير من الحالات يفضل تناول الكركمين بدلاً من الكركم لتحسن الحالة بشكل أسرع، مثل استخدامه لالتئام الجروح، وللوقاية من هشاشة العظام، وغيرها العديد.

بشكل عام، يعد الكركمين آمن ومفيد، ولكن عند تناوله بجرعات مرتفعة، أي أعلى من 1000 ملغ في اليوم، قد يتسبب الكركمين ببعض الأضرار البسيطة، ونذكر من أضرار الكركمين ( الصداع- الإسهال- الحكة- الطفح الجلدي- اصفرار البراز- الغثيان).