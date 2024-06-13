سقوط نصاب تسريب الامتحانات في سوهاج

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص ‏بسوهاج لزعمه بقدرته على تسريب إمتحانات ‏الشهادة الثانوية مقابل مبلغ مالى.‏

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

جاء فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة ‏الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب ‏والإحتيال على المواطنين.‏

فقد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن ‏سوهاج من ضبط (طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة ‏أخميم بسوهاج)،لقيامه بالنصب والإحتيال على ‏المواطنين بإدارة صفحة عبر موقع التواصل ‏الإجتماعى "فيس بوك" وزعمه الحصول على أسئلة ‏وأجوبة إحدى المراحل التعليمية وطلبه مبالغ مالية ‏من المواطنين مقابل الحصول عليها ، وبحوزته ‏‏(هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ‏ودلائل تؤكد إرتكابه الواقعة")، وبمواجهته أيد ما ‏سبق.‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات ‏مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ‏ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة ‏لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن ‏القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام ‏السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم ‏الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على ‏الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.‏

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، ‏المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع ‏الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، ‏لإدانتهم باستعراض القوة.‏

وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م ‏وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ ‏‏1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية ‏والثالثة والرابعة. ‏

كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 ‏سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ‏بتهمة إحراز الجوهر المخدر. ‏

وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف ‏الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 ‏سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح ‏الابيض المضبوط.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، ‏وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن ‏بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل ‏النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م ‏وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 بدائرة قسم ‏البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف ‏واستخدموه قبل المجني عليه سيد ربيع. ‏

وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى ‏المادي به وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام ‏والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية ‏وذخائر وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على ‏الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).‏

كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين ‏بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن (2 فرد ‏خرطوش)، وذخائر (3 طلقات). ‏

كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة ‏سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة ‏الشخصية أو المهنية. ‏

وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية: ‏

أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين ‏عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق ‏والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.‏