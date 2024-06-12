نشرة التوك شو.. موعد حلف اليمين للحكومة الجديدة ووفاة أصغر حاج بمكة

تحرص "بوابة الوفد الإلكترونية" على تقديم نشرة بأهم أخبار التوك شو، وذلك ليكون مُتابعوها على علم بأهم اللقطات والتصريحات والتغطيات التلفزيونية على مدار اليوم.



أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه من الطبيعي أن نتابع تداعيات العداون الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، موضحًا أنه الآن احتلال إسرائيلي لغزة، وكأننا أيذاء غزة محتلة ومخترقة من قبل الجيش الإسرائيلي من الشمال إلى الجنوب، أخشى أن يتعامل الواقع العربي بأحداث غزة على أنها واقع روتيني يومي ولا يدفعنا للحديث حولها.

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إبراهيم عيسى: غزة محتلة الآن.. الحرب ليست أولوية لدى الشارع العربي



أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه لا بد من توفيق أوضاع المنصات للعمل على حماية المشاهدين وخاصة الأطفال، مشيرا إلى أنه لا بد من وضع قواعد لنشر المحتوى على المنصات بحماية القصر.

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كرم جبر: ضوابط لتوفيق أوضاع جميع المنصات في مصر خلال 3 أشهر



أكدت نيفين وجيه، عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، أن الشاب الذي تعرض للصفع من المطرب عمرو دياب مصاب بهوس السوشيال ميديا، وليس مهووسا بـ عمرو دياب.

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عضو اتحاد المحامين العرب عن واقعة الصفع: عمرو دياب أهان الصعايدة (فيديو)



أكد الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، أن ما يحدث في غزة منذ 7 أكتوبر ضد الشعب الفلسطيني، لم تشهده أي أمة سواء من عمليات التدمير أوالقتل، والذي يعد أكبر من الحرب العالمية الثانية.

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أستاذ علوم سياسية: ما تتعرض له غزة الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية



يجري الدكتور مصطفى مدبولي يجري مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة بشكل يومي، بحسب تصريحات مصدر حكومي، حسبما أفادت “ إكسترا نيوز في خبر عاجل ”.

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مصدر حكومي يكشف موعد حلف اليمين للوزراء الجدد



علق الإعلامي تامر أمين، على وفاة أصغر حاج في مكة والذي يدعى يحيى محمد رمضان، قائلا:"أهل الطفل صوروه بملابس الإحرام وفي خلفيته الكعبة، ونشروا له صورة وهو يقرأ القران الكريم".

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علق الناقد الفني طارق الشناوي، على أزمة صفع المطرب عمرو دياب، لأحد معجبيه، قائلا: “عمرو دياب أخطأ ولا مبرر لأن يصفع أحد، حتى وإن كان الشاب تجاوز مساحته الشخصية ولكن رد الفعل فيه تجاوز كبير ومهين”.

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شماتة ومحاولات صلح.. طارق الشناوي يكشف مفاجآت عن أزمة عمرو دياب (فيديو)



قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكمن في عدم إيقاف الحرب في غزة، وإطالة زمن الحرب حتى موعد الانتخابات الأمريكية، مع إخلاء الرهائن وتدمير حماس واستمرار السيطرة على القطاع، ورفض حل الدولتين، وأيضًا ترحيل أهالي غزة إلى سيناء.

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سمير فرج يكشف تفاصيل رفض مصر المقترح الأمريكي لإدارة قطاع غزة (فيديو)



أكد الدكتور علي قطب أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق أن مصر ستشهد موجة الحارة وارتفاع في درجات الحرارة بدءا من غداً، مشيراً إلي الأثار المدمرة لارتفاع درجة الحرارة على كافة أشكال الحياة، وتسببها في زيادة عدد الوفيات كما حدث مع الأفراد السودانيين في الحدود بين البلدين فضلا عن اثاره السلبية على كافة الكائنات الحية.

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أثار مدمرة.. أستاذ مناخ يكشف كيفية التعامل مع الموجة الحارة (فيديو)



قال الدكتور السيد عبد الباري، أحد علماء الأزهر الشريف، إن يوم عرفة بحديث النبى صل الله عليه وسلم "سيد الأيام"، لكل شئ كبيرة وأيام الله عظيمة لأنها من صنع الله، ولكن هناك من الأيام ما الله أمر بإحياءه على الخصوص، ورأس هذه الأيام وسيد الأزمان يوم عرفة.

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تفسيرات لا يعرفها كثيرون.. عالم أزهري يكشف سبب تسمية "يوم عرفة" (فيديو)

