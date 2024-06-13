أستاذ قانون جنائي يكشف مفاجأة عن تطورات قضية سفاح التجمع (فيديو)

علق أسامة حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائي، على تطورات قضية سفاح التجمع، قائلا: "محامي المتهم طلب أن تنظر الدعوى في جلسة سرية.

وأضاف أسامة حسنين عبيد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن الدفاع عن المتهم يكون لديه توجه بعدم المرافعة من أول جلسة وبالتالي محامي المتهم يكون له أدوات لإطالة أمد التقاضي".

عرض المتهم على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية

وتابع :" من الممكن أن نفاجأ الجلسة المقبلة بطلب دفاع المتهم بعرض المتهم على مستشفى الامراض النفسية والعصبية لاستيضاح قواه العقلية".

وأكد ممثل النيابة العامة في قضية سفاح التجمع أن تحليل البول الذي تم إجراؤه للمتهم قد تضمن نتيجة ‏سلبية.

وطالب دفاع المتهم (كريم.م) المعروف إعلامياً بـ"سفاح التجمع" بعرض المتهم على مصلحة ‏الطب الشرعي،ويأتي ذلك لبيان إذا ما كان المتهم يتعاطي مواداً مخدرة من شأنها أن تغيب العقل ‏والإدراك. ‏

وبدأت محكمة جنايات القطامية، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر التلاوي، محاكمة المتهم بقتل 3 سيدات ومعاشرتهن بعد وفاتهن والمعروف إعلامياً بسفاح التجمع.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية سفاح التجمع، عن مفاجأة حول الأرقام التي تم نشرها على المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي حول عدد ضحايا سفاح التجمع الشهير بـ سفاح النساء.

وكشفت النيابة العامة جرائم سفاح التجمع الثلاثة حيث قالت النيابة في بيان رسمي لها عن جرائم سفاح التجمع بأن التحقيقات لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم لوقائع قتل أخرى سوى الـ 3 وقائع التي كشفتها التحقيقات.

وقالت النيابة عن الجريمة الأولى، إنها ورد لها إخطارٌ بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة.