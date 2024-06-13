هيئة الدواء تكشف عن خطة توفير الأدوية خلال عيد الأضحى (فيديو)

علق الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، على نقص الأدوية بالأسواق، قائلة: "نقص الدولار كان سببا في عدم استيراد المواد الخام لكن حاليا هناك سيولة دولارية تتيح توفير الأدوية ونتابع بشكل دقيق جدا العمليات الانتاجية بمصانع الدواء في مصر".

وأضاف مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، على قضائية "دي إم سي"، أن نقص الأدوية ليس ظاهرة محلية أو عالمية لكنه حالة مؤقتة تحدث أحيانا بسبب عدم توافر المادة الخام، مشيرا إلى أنه خلال عيد الأضحى سيتم تأمين توفير الأدوية خلال عيد الأضحى بتكثيف الرقابة وتخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوي عن نقس اللأدوية أو أي مشكلة تواجه المواطن بشأن الدواء.

وتابع مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية: "بعد تحرير سعر الصرف بدأت الشركات في المطالبة بأهمية مراجعة أسعار مستحضراتهم في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية".





هيئة الدواء المصرية تشكل غرفة عمليات لمتابعة وضبط السوق خلال إجازة العيد

أعلنت هيئة الدواء المصرية تشكيل غرفة عمليات مركزية بمقر الهيئة، لمتابعة سوق الدواء، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على تداول الأدوية في الأسواق، على أن تظل منعقدة طوال إجازة عيد الأضحى المبارك مشيرة إلى أن الغرفة ستكون مهمتها متابعة سوق الدواء بالإضافة إلى إحكام الرقابة علي تداول الأدوية فى الأسواق حفاظا على صحة المواطنين.



وذكرت الهيئة، في بيان اليوم "الأربعاء"، أن الغرفة ستنعقد على مدى أيام العيد؛ لمتابعة وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، بالإضافة إلى متابعة وسائل التواصل الاجتماعي، ومواجهة صفحات بيع الأدوية عبر المواقع؛ لعدم خضوع الدواء المباع عليها للرقابة، الأمر الذي يهدد حياة مستخدميه، موجهة المواطنين بشراء الدواء من مصدره وهو الصيدلية.

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنها مستمرة في متابعة خدمات الإبلاغ الإلكتروني، والاستشارات الصيدلية، والمعلومات الدوائية للجمهور، وذلك من خلال منصات الهيئة المختلفة لافتة إلى أن جميع الخدمات مجانية ويتم المتابعة مع المواطنين حتي تمام تقديم الخدمة.

وأوضحت الهيئة أن فرق التفتيش الصيدلي بالهيئة والمحافظات تعمل على مدار الساعة دون توقف، مبينة أنه سيتم إطلاق حملات مكثفة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مضيفة أنه يتم مراجعة منظومة الإنتاج في جميع مراحلها؛ لضمان التداول والتخزين السليم للدواء بالمؤسسات الصيدلية.

وأهابت هيئة الدواء المصرية بكافة الصيادلة والمواطنين التواصل معها عبر طرق التواصل المختلفة؛ في حال وجود مخالفات تتعلق بتداول الأدوية، مشيرة إلى أن الخط الساخن للهيئة 15301 يعمل على مدار الساعة لتلقى أية شكاوى أو استفسارات، كما تتيح الهيئة من خلال موقعها الرسمي آلية البحث للتأكد من تسجيل المستحضرات الدوائية ضمن منظومة الدواء بالهيئة.

وبيَّنت أنها تداوم على الرصد المستمر لسوق الدواء المصري، وذلك بالتوازي مع عمل الحملات الرقابية والتفتيشية وسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق؛ لتحليلها بمعامل هيئة الدواء المصرية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات.

يأتي ذلك في إطار تعزيز الدور الرقابي لهيئة الدواء المصرية، والحرص على مراقبة المستحضرات والمستلزمات الطبية ؛ وتقديم كافة المعلومات الدوائية للجمهور لتوفير الدواء الآمن والفعال للمريض المصري.