إبراهيم عيسى يطالب الفلسطينيين بمراجعة مواقفهم: “كونك مظلوم لا يحق لك وضع الاشتراطات”

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن إعادة إعمار غزة يحتاج 20 عاما لإعادة القطاع كما كان عليه، موضحًا أن الانتفاضة المسلحة لم تفرز أي نتائج إيجابية في فلسطين بل زادت من بناء المستوطنات الإسرائيلية، مشددًا على أن جزء كبير يرى أن ينزف الدم من أجل تحرير الأرض، منوهًا بأن 7 أكتوبر لم تحرر مترًا بل جلبت الخراب والتدمير لقطاع غزة.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أننا أمام حالة انتحار دائمة وفلسطين تعيش على الانتحار على طريقة يحيى السنوار، موضحًا أن الحديث عن ضرر الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة الحرب الدائرة الآن في قطاع غزة "أوهام" والطرف الذي يعاني حقيقة من هذه الحرب هو الشعب الفلسطيني.

وتابع: "حماس تسيطر على قطاع غزة منذ 2007، ويتبعون أوهام وخيالات فالدم سيظل يراق والحق سيظل دائم، وبإعادة الحسابات ومراجعة الثوابت والتأكد من التجارب التاريخية أن ما تفعله حماس "خراب مستعجل" ولا حل للقضية الفلسطينية إلا بالمقاومة السلمية والحلول الدبلوماسية".

ونوه إلى أن العقلية العربية والفلسطينية وقع عليها ظلم تاريخي لها حق في العودة لأرضها المحتلة، ولذلك يتصور الشعب الفلسطيني بأنه محق، موضحًا أن الشعب الفلسطيني له حق وليس محق في طريقته في البحث عن حل وحقه دائمًا أن هناك فكر خاطئ.

وأوضح، أن الشعب الفلسطيني مظلوم وممتلئ بإحساس أنه صاحب حق ولكنه ليس محق فيما يفعله، ويعيش حالة من الاستحقاق دائمًا، مضيفًا: "يشترط على الأخرين لأنه مظلوم.. عليه أن يراجع نفسه فيه"، منوهًا بأن الشعب الفلسطيني يسيطر عليه المشاعر من الظلم التاريخي ولا يرى إلا بعاطفته، ومعظم الفلسطينيين سعدوا بـ7 أكتوبر.

وتابع: "هذه المشاعر تجعل الصورة ضبابية"، منوهًا بأن الشخصية الفلسطينية مظلومة ولها الحق في مطلب عودة الأرض، موضحًا أن المقاومة الفلسطينية اخطأت ويحاسب الجميع على هذا الخطأ بفعل وعمل لم تشاور أو تتحدث فيه مع أحد، مؤكدا أن الحالة الفلسطينية تحتاج إلى مراجعة.