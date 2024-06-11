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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إبراهيم عيسى: غزة محتلة الآن.. الحرب ليست أولوية لدى الشارع العربي

الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه من الطبيعي أن نتابع تداعيات العداون الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، موضحًا أنه الآن احتلال إسرائيلي لغزة، وكأننا أيذاء غزة محتلة ومخترقة من قبل الجيش الإسرائيلي من الشمال إلى الجنوب، أخشى أن يتعامل الواقع العربي بأحداث غزة على أنها واقع روتيني يومي ولا يدفعنا للحديث حولها.

العداون الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة

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وشدد "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن الشارع العربي والمصري لم يعد حرب غزة في أولوية الاهتمام، وهي مشكلة اعتياد الدم والمجازر والمذابح، ويصبح خبر المذبحة خبرًا وأمرًا طبيعيًا ولا يتوقف أمامه أي شخص.

 

وأوضح أن هناك تطورات كبيرة بشأن الحرب في غزة بداية من المؤتمر الذي انعقد اليوم في الأردن وجولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مشددًا على أن الواقع اليومي للاخبار هو واقع يقدم تفاصيل يومية بدون وجود لا تحرك شيئًا على الأرض، وعلى مستوى الأرض والواقع كما هو وليس هناك أمرًا جديدًا، ولكن على مستوى الإدانات والاستغاثات الأمر في تصاعد.

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