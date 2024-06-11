شماتة ومحاولات صلح.. طارق الشناوي يكشف مفاجآت عن أزمة عمرو دياب (فيديو)

علق الناقد الفني طارق الشناوي، على أزمة صفع المطرب عمرو دياب، لأحد معجبيه، قائلا: “عمرو دياب أخطأ ولا مبرر لأن يصفع أحد، حتى وإن كان الشاب تجاوز مساحته الشخصية ولكن رد الفعل فيه تجاوز كبير ومهين”.

محاولات للصلح بعيد عن ساحة القضاء

وأضاف الشناوي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة على قناة “etc” الفضائية، أن عمرو دياب استشعر هذا الخطأ وأدرك خطأه وهناك محاولات للصلح بعيد عن ساحة القضاء، لافتا إلي أن وجود تصفية حسابات بين النجوم واستشعرت من بعض الفنانين بشماتة في عمرو دياب.

وناشد الشناوي عمرو دياب أن ينتهي هذا الأمر سريعاً لأنه ليس من مصلحتة أن يستمر الموضوع في القضاء لمدة طويلة أو على السوشيال ميديا.

وأكدت نيفين وجيه، عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، أن الشاب الذي تعرض للصفع من المطرب عمرو دياب مصاب بهوس السوشيال ميديا، وليس مهووسا بـ عمرو دياب.



ووجهت عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العرب، خلال حوارها ببرنامج “علامة استفهام”، اللوم للشاب الذي تعرض للصفع، قائلة: " هو من عمل في نفسه كدا ورخص نفسه عشان صورة".



ولفتت عضو لجنة المرأة باتحاد المحامين العربإلى أنها تحمل الشاب مسؤولية ما حدث، لأنه تسبب لمشكلة لأسرته بهذا الموقف، معلقة "ما فعله عمرو دياب أهان الصعايدة بعد ضربه لشاب من الأقصر".

وأشارت إلى أن تصرف عمرو دياب كان لائقًا، وذلك بعد تحريره محضرًا ضد هذا الشاب، ولكن ضحية عمرو دياب هو من فعل ذلك بنفسه.