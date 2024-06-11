سمير فرج يكشف تفاصيل رفض مصر المقترح الأمريكي لإدارة قطاع غزة (فيديو)

قال اللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، إن هدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يكمن في عدم إيقاف الحرب في غزة، وإطالة زمن الحرب حتى موعد الانتخابات الأمريكية، مع إخلاء الرهائن وتدمير حماس واستمرار السيطرة على القطاع، ورفض حل الدولتين، وأيضًا ترحيل أهالي غزة إلى سيناء.

مصر رفضت المقترح الأمريكي لإدارة قطاع غزة

وأضاف سمير فرج خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد،: مصر رفضت المقترح الأمريكي لإدارة قطاع غزة، وأفشلت مخطط التهجير إلى سيناء، لأن أي دولة عبارة عن أرض وشعب ونظام، والرئيس السيسي أكد على عدم قبول قضية الترحيل وتصفية القضية الفلسطينية.

وحول موقف حزب الله، أوضح سمير فرج، أن قوة حزب الله 6 آلاف مقاتل مدربين على القتال، ولديهم القدرة على إطلاق نحو 4 آلاف صاروخ أسبوعيًا، كما يمتلك نحو 160 ألف صاروخ ومسيرة، معقبًا: «حزب الله لو دخل الحرب ضد إسرائيل هيدمرها».

وفيما يتعلق بموقف الولايات المتحدة والرئيس جو بايدن، قال اللواء سمير فرج إن أمريكا تسعى لتنفيذ مقترح وقف إطلاق النار في غزة بالفعل مع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، فضلا عن تبادل الرهائن والسجناء، مع خروج حماس من الساحة الفلسطينية، وتحديد موقف غزة بعد انسحاب إسرائيل في اليوم التالي.

وأكد أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، أن الموقف الأن يتلخص في ضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة، بالإضافة إلى فتح جميع المعابر، ويتم إزالة جميع العقبات أمام إدخال المساعدات الإنسانية ويكون هناك جهد دولي حقيقي لحل الصراع من جذوره بإنهاء الاحتلال وعدم تكرار المأساة.

ووجه “الصفدي”، خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية الأردن ومصر ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، على هامش مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، والمُذاع على شاشة "القاهرة الإخبارية"، رسالة: “إنّ لم ينتهِ الاحتلال لن ينتهي الصراع وهذه هي الحقيقة التي لا بد أن يدركها العالم ويعمل على تحقيقها”.

وتابع: “نطرح حل الدولتين المُستند إلى قرارات الشرعية الدولية الذي يجسد دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود ما قبل 67 وعاصمتها القدس المحتلة لتعيش بأمان وسلام بجانب إسرائيل وكذلك يعم الأمن والسلام على المنطقة كلها وكي لا يرى العالم هذه المشاهد اللا إنسانية التي تتكرر يوما بعد يوم في غزة، الرسالة اليوم كانت واضحة واتفقنا على ضرورة بذل جهد أكبر والدعوة المشتركة لوقف إطلاق النار، لإنهاء الكارثة مع تأكيد أهمية دور المنظمات الأممية وإتاحة مساحة تحتاجها”.