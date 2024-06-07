كشف ملابسات سرقة هاتف محمول من مواطن بالساحل

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ‏لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع ‏التواصل ‏الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد ‏الأشخاص يستقل دراجة نارية بسرقة هاتف محمول ‏من أخر بدائرة ‏قسم شرطة الساحل بالقاهرة. ‏

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بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الساحل من (أحد الأشخاص - ‏مقيم بدائرة القسم)بقيام ‏آخرمُستقلاً دراجة نارية بسرقة هاتفه ‏المحمول بأسلوبالخط فحال تواجده بدائرةالقسم.‏

بإجراء التحريات أمكن تحديد المتهم (عاطل "لديه ‏معلومات جنائية " – ومقيم بدائرة ‏القسم).. وعقب تقنين الإجراءات ‏أمكن ضبطه وبحوزته الدراجة النارية المُستخدمة فى ‏إرتكاب ‏الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعةعلى النحو المُشار إليه، ‏وتم بإرشاده ‏ضبط الهاتف المحمول بمحل سكنه.‏

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.‏

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، ‏المُنعقدة ‏بمُجمع محاكم ‏القاهرة الجديدة ‏في ‏التجمع الخامس، ‏بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء ‏بالسجن 3 ‏سنوات، لإدانتهم ‏باستعراض ‏القوة.‏

وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م ‏وحمدي.م ‏بالسجن 3 سنوات، ‏وتغريم كل ‏منهم ‏مبلغ 1000 جنيه عما ‏أسند إليهم في التهمة ‏الأولى والثانية ‏والثالثة ‏والرابعة. ‏

كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 ‏سنولت ‏وتغريمه مبلغ ‏عشرة آلاف جنيه ‏عما أسند ‏إليه بتهمة إحراز ‏الجوهر المخدر. ‏

وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة ‏بالمصاريف ‏الجنائية، ووضعهم تحت ‏مراقبة ‏‏الشرطة لمدة 3 سنوات، ‏ومصادرة السلاحين ‏الناريين والسلاح ‏الابيض المضبوط.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد ‏الشنوفي، وعضوية ‏المستشارين ‏خالد عبد ‏‏الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، ‏وحضور ‏الأستاذ أحمد النواوي ‏وكيل النيابة، والأستاذ ‏‏محمد طه ‏أمين السر.‏

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م ‏وعبده.م وحمدي.م ‏أنهم في يوم 4 ‏نوفمبر 2023 ‏‏بدائرة قسم البساتين ‏استعرضوا وآخرين ‏مجهولين القوة ‏والعنف واستخدموه قبل ‏المجني ‏‏عليه سيد ربيع. ‏

وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى ‏المادي به ‏وكان من شأن ‏ذلك الفعل ‏تكدير ‏الأمن العام والسكينة ‏العامة، وذلك حال ‏حملهم أسلحة نارية ‏وذخائر وأسلحة ‏بيضاء ‏مما ‏تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد ‏خرطوش – ‏‏ذخائر – سنج).‏

كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين ‏مجهولين ‏بالذات والواسطة ‏سلاحاً نارياً غير ‏‏مششخن (2 فرد خرطوش)، ‏وذخائر (3 طلقات). ‏

كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة ‏سلاحاً ابيضاً ‏‏(2 سنجة) ‏دون مسوغ من ‏الضرورة ‏الشخصية أو المهنية. ‏

وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة ‏الآتية: ‏

أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين ‏‏مجهولين عمداً المنقولات المبينة ‏وصفاً وقيمة ‏‏‏بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.‏

