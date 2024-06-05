رئيس وزراء الهند: أشكر الرئيس السيسي وأتطلع لطفرة غير مسبوقة بين البلدين

وجه رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، الشكر للرئيس السيسي على تهنئته بمناسبة فوزه بولاية جديدة، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “اكسترا نيوز”.

أتطلع إلى العمل مع السيسي لتحقيق طفرة غير مسبوقة في العلاقات بين البلدين

وأكد رئيس وزراء الهند، أنه يتطلع إلى العمل مع الرئيس السيسي لتحقيق طفرة غير مسبوقة في العلاقات بين البلدين خلال السنوات المقبلة.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أعلن اليوم الثلاثاء، فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات.



وكانت استطلاعات رأي أُحريت نهاية الأسبوع الماضي، رجحت فوز الائتلاف الحاكم في البلاد بعدد مقاعد يتراوح بين 353 و401

و كما توقع مودي وحزب "بهاراتيا جاناتا" الهندي المتطرف، أن يحصد التجمع الوطني الديمقراطي ما يقرب من 400 مقعد.



ومع إعلان فوز مودي، فقد أصبح أول رئيس وزراء في الهند يتولى منصبه لثلاث فترات متتالية منذ الزعيم جواهر لال نهرو، وهو ما سيتيح له مواصلة خطته لإعادة تشكيل السياسة والمجتمع والاقتصاد.

ورأى مراقبون أن اتجاه مودي إلى استخدام النزعة القومية الهندوسية، ستوفر له الفوز بولاية جديدة.