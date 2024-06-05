شعبة الدواجن تكشف حقيقة ارتفاع الأسعار بسبب انقطاع الكهرباء (فيديو)

قال سامح السيد، رئيس شعبة صناعة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية إن أن التجار يستغلون انقطاع التيار الكهربائي كذريعة من أجل رفع أسعار الدواجن و بعض المزارع تبيع الدواجن النافقة بأسعار أقل من سعر الدواجن الطبيعية والحية.

١٠٪ نفوق بصفة عامة في مزارع الدواجن بسبب الأوبئة

وأوضح رئيس شعبة صناعة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية أن انقطاع التيار الكهربائي يحدث منذ سنوات ولم يؤثر على الدواجن وأن هناك نسبة ١٠٪ نفوق بصفة عامة في مزارع الدواجن بسبب الأوبئة.

وأشار رئيس شعبة صناعة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية إلى أن معظم من يعمل في صناعة الدواجن قديم ولديه خبرة كافية للتعامل مع كافة الأزمات ولديهم مولدات كهربائية وأن انقطاع الكهرباء لا يمكن أن يكون له هذا التأثير بحيث يقضي على صناعة الدواجن ورفع أسعارها واستيرادها، مشيرا إلى أن الدولة تدعم صناعة الدواجن كصناعة وطنية وتقدم الدعم للمزارع وللتجار من خلال توفير قروض ميسرة لشراء الثلاجات وغيرها.