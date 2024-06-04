نشرة التوك شو.. تشكيل حكومة جديدة وتحذير عاجل من الأرصاد

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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للمهندس مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة لا يعد تكريمًا، فالرئيس لا يكرم أحد على حساب الدولة، ولكن هذا التكليف يأتي من تراكم الخبرات الموجودة لدى "مدبولي،" ومن الخسارة إضاعة هذه الخبرة.

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نشأت الديهي: "الوزراء الجدد محظوظين بالعمل مع الرئيس السيسي"



كشف الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن موجة حارة تضرب البلاد، ستستمر إلى منتصف الأسبوع القادم، لافتة إلى أن درجات الحرارة سترتفع بدء من الغد حتى تصل نهاية الأسبوع إلى ما بين 40 و45 درجة مئوية فى الظل.

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تحذير عاجل من الأرصاد.. رقم قياسي تصل له درجة الحرارة يوم الخميس (فيديو)



أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن هناك سياقات سياسية وتاريخية مختلفة كان من الممكن رصد رد فعل الجمهور بطرق ومناحي متعددة، موضحًا أن الشارع المصري وصل لمرحلة ناضجة جدًا في أنه يفهم ويعي أن قصته سياسات وليست شخصيات.

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إبراهيم عيسى: رأي الشعب المصري انتصر في تغيير الحكومة



قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن ما حدث اليوم هو تغيير في الحكومة وليس تعديلاً، لأن المادة 146 من الدستور تتحدث على أن رئيس الجمهورية يختار رئيس الحكومة ويكلفه بتشكيل الحكومة ويعرض برنامجها على مجلس النواب.

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"تغيير في الوزارات السيادية وأقدم وزير هيمشي".. ملامح الحكومة الجديدة (فيديو)



أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، على ضرورة أن تراعي حكومة الدكتور مصطفى مدبولي المرتقبة وجود مستشارين سياسيين للوزراء الجدد، معقبة: “نحتاج مستشارين سياسيين حقيقيين للوزراء الجدد بحكومة المرتقبة وليس الاعتماد على مستشارين بيقبضوا ويمشوا”.

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قصواء الخلالي تطالب بمستشارين سياسيين حقيقيين للوزراء الجدد (فيديو)



قال كريم شحاتة، إن النجم العالمي محمد صلاح لاعب كبير، ويعلم أن له دور وطني من خلال مشاركته مع منتخب مصر.

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كريم شحاتة: حسام حسن قادر على احتواء محمد صلاح (فيديو)



علق الإعلامي عمرو أديب، على التغيير الوزاري، قائلا: "كنت أتمنى أن يأتي رئيس حكومة جديد بخلاف مصطفى مدبولي رغم احترامي وتقديري له. كنت أتمنى أن يكون التغيير الوزاري شاملًا”.

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كنت أتمنى رئيس وزراء جديد.. عمرو أديب يعلق على تغيير الحكومة (فيديو)



أكد النائب الوفدي الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أنه رغم تولى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى المستقيلة فى ظروف صعبة، تزامنت مع انتشار فيروس كورونا، واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي ألقت بظلالها على العالم اجمع، إلا أن الدولة المصرية أدارت الوضع بشكل جيد.

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النائب أيمن محسب: الحكومة المستقيلة وضعت البنية الحقيقية لانطلاق الجمهورية الجديدة (فيديو)

