اتحاد منتجي الدواجن : تخفيف الأحمال سبب ارتفاع أسعار البيض (فيديو)

كشف ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن سعر كرتونة البيض ارتفع بنحو 17 جنيها، لتسجل مستوى 132 جنيها بدلا من 115 جنيها، مع نفوق آلاف الفراخ بسبب قطع الكهرباء، مؤكدا ضرورة التنسيق بين الحكومة واتحاد منتجي الدواجن لحل الأزمة.

المزارع المنتجة للدواجن تأثرت سلبيا مع عمليات تخفيف الأحمال

وقال رئيس اتحاد منتجي الدواجن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، أن سبب زيادة أسعار الدواجن والبيض، موضحا أن المزارع المنتجة للدواجن في الدلتا والمناطق المختلفة، تأثرت سلبيا مع عمليات تخفيف الأحمال وارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن درجة الحرارة المرتفعة، سببت ارتفاعا في أسعار الدواجن بنسبة وصلت إلى 20%، حيث ارتفع سعر الكيلو من 78 جنيها إلى 92 و93 جنيها.

وأشار نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إلى أن المنتجين تأثروا، وكان من المفترض أن يكون هناك تنسيقا قبل اتخاذ قرارات تخفيف الأحمال.