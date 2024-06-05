"الكهرباء" تزف بشرى عن تخفيف الأحمال (فيديو)

قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن السبب الأساسي في زيادة مدة انقطاع الكهرباء ساعة إضافية أمس، يرجع إلى إجراء بعض أعمال الصيانة في الشبكة القومية للكهرباء.

وأضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إعلان انتهاء زيادة مدة انقطاع الكهرباء ساعة إضافية، من الأمور التي تحمل شفافية ومصداقية، والتي تسعى الحكومة لتطبيقها في تعاملها مع المواطنين.

عادت الأمور لطبيعتها وفقا لنظام تخفيف الأحمال

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن اليوم عاد الوضع كما كان من قبل، ولم يتم تطبيق الساعة الإضافية، وعادت الأمور لطبيعتها وفقا لنظام تخفيف الأحمال، وهذا الإجراء كان ضروريا للحفاظ على كفاءة التشغيل.

وأوضح متحدث الكهرباء، أن أقصى استهلاك للكهرباء كان بالأمس والذي وصل إلى 34600 ميجاوات، واليوم السابق له وصل استهلاك الكهرباء إلى 23700 ميجاوات، ومن المتوقع أن نشهد ارتفاع الاستهلاك اليوم أيضًا، فالتخفيف يكون من 2000 إلى 3000 ميجاوات، حيث يتم استهلاك الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة.

قال حمدي عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، إن أعمال الصيانة في الشبكة القومية للكهرباء، هو السبب الأساسي في زيادة مدة انقطاع الكهرباء أمس على مستوى المحافظات.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدي البلد، أنه تم الانتهاء من إجراء تخفيف الأحمال الكهربائية لساعة إضافية الذى اقتصر على يوم أمس فقط مثلما كان مقرراً له، في ضوء أعمال الصيانة الوقائية لجزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات استهلاك الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

وتابع: هذه كانت ظروف استثنائية فقط، وكنا على علم بأن الأمور كانت ستعود لطبيعتها كما هي اعتبارا من اليوم، وهو ما دفعنا لإصدار بيان بشأن انتهاء مدة تخفيف الأحمال ـ 3 ساعات متواصلة.



وأردف متحدث البترول: «طلعنا امبارح بيان واضح للجميع، وذكرنا به أن زيادة مدة انقطاع الكهرباء لساعة إضافية، لمدة يوم واحد فقط وليس لفترة زمنية».

وأكمل حمدي عبدالعزيز: «نحن في ضوء الانتهاء من أعمال الصيانة للشبكة القومية، والأمور عادت كما هي، وأوجه المواطنين للحافظ على شبكة الغاز، لأنها قد تنهار في حالة زيادة الضغوط عليها».