تامر أمين: كولر سيذبح أفشة وأطالب مجلس إدارة الأهلي بالتدخل (فيديو)

أكد الإعلامي تامر أمين، أن محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي أصبح حديث الناس منذ 48 ساعة، بعد ظهوره بأحد القنوات الفضائية، مشيرا إلى أن أفشة أخطأ في عدد من التصريحات التي أدلى بها.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "أخر النهار"، عبر فضائية "النهار"، أن مارسيل كولر رغب في معاقبة أفشة، ومنعه من التدريب الجماعي، وأمر أن يتدرب منفردا، ولكن الأنباء أشارت إلى أن هناك غضب من أفشة وترك المران، وهو أمر خاطئ لو صحت تلك الأنباء.

أنا مع عقاب اللاعب وليس ذبحه

وتابع تامر أمين: "أنا مع عقاب اللاعب وليس ذبحه ، خاصة أنني لدي إحساس أن كولر سيذبح أفشة وسيكون خارج حسابات المدير الفني للنادي الأهلي، وقد يعطي الضوء الأخضر لرحيله.

وأشار تامر أمين إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي عليه أن يتدخل بشكل استراتيجي، خاصة أن أفشة من أهم لاعبي النادي الأهلي في مركز صانع الألعاب، وأيضا أفشة لديه عشق للنادي الأهلي.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير أخر تطورات أزمة محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي بعد تصريحاته الإعلامية التي أحدثت ضجة كبيرة في الشارع الرياضي.

وكان الجهاز الفني بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر قد استبعد، أفشة من تدريبات الفريق على خلفية تصريحاته الإعلامية مع إبراهيم فايق.

وقال أحمد شوبير عبر إذاعة "Onsport FM": "هناك أزمة كبيرة مع أفشة داخل النادي الأهلي، وكولر يشعر بحزن شديد من تصريحات اللاعب لأنها ستؤثر على العلاقة بين اللاعبين وبعضها البعض".

وأضاف: "هل يصل الأمر لعرض أفشة للبيع؟ لن يصل الأمر لهذا لكن اعتقد أن أفشة سيُعاني خلال الفترة المقبلة لتحسين صورته داخل الفريق".

وأتم "محمد مجدي أفشة لم يكن موفقًا في تصريحاته الأخيرة، وهذا يحدث مع الجميع وكولر مدرب صارم جدًا، ولا يحب الخروج عن النص من وجهة نظره خاصةً أنه تم التسامح أكثر من مرة".



