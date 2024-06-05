ضياء رشوان: الرئيس السيسي طلب من الحكومة التواصل مع المواطنين (فيديو)

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه "يتمنى للحكومة الجديدة التوفيق، وللدكتور مصطفى مدبولي، وكل الزملاء في الحكومة الذين سيتم الاستقرار عليهم واختيارهم، والرسالة واضحة تمامًا بأن الإدارة السياسية للملفات موضوع مهم للغاية، نظرًا لأن إدارة الحكم لا بد من أن يكون بها جزء سياسي".

التفاهم مع الناس وتحقيق رضاهم لن يأتي إلا من خلال الشرح

وأضاف ضياء رشوان، خلال لقاء ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب من الحكومة -بشكل واضح- التواصل مع المواطنين، مردفًا: "كل شيء الناس لا تعرفه إلا من رئيس الجمهورية أو لا تعرفه نهائيا، وهذا أمر لا يجب الاستمرار عليه، نظرًا لأن التفاهم مع الناس وتحقيق رضاهم لن يأتي إلا من خلال الشرح، والذي من خلاله الناس ستفهم، وعندما تفهم ستعذر، وعندما تعذر ستقبل، وعندما تقبل ستؤيد وتتحمل".

وتابع ضياء رشوان: "أتمنى من الحكومة القادمة بإدارة سياسية، ومخاطبة الناس بشكل متواصل عبر الإعلام العام أو وسائل المواقع الإخبارية والصحف والمجلات المطبوعة أو اللقاءات مع الهيئات والجهات المختلفة للحضور أمام مجلس النواب".

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، مقدم برنامج "حديث القاهرة"، على ضرورة امتصاص الاحتقان وغضب أو احتجاج، ولابد من انفراجات تهدى من روع المواطن واستمرار الغضب يزيد من الأزمة، مشددًا على أنه على المواطن تخفيض مستوى التوقعات والحفاظ على الصحة النفسية ونتجمل بالصبر ونتحمل المشقة والمعاناة لأننا أمام لحظة نحتاج بها أن نحافظ على بلدنا ودولتنا، حتى لو هناك دفع واندفاع أن يثير الوضع غضبك.

ووجه "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: رسالة، قائلًا: "المواطن المصري خليك انت الكبير"، لابد أن يكون هناك حرص على مشاعر وعواطف وأفكار ورأي الشعب المصري، منوهًا بأنه لابد أن نتوقف أننا أمام توجه مختلف أم أمام نفس التوجه، لا يجب أن نرفع التوقعات ويأمل في أن يكون الرأي العام جزء من حساب صناع قرار تشكيل واختيار الحكومة الجديدة.

ونوه بأنه لا يجب أن نعتمد على شخصيات غير معروفة مكان شخصيات غير معروفة، أننا في آفق أن المسئولين في مصر لم يعدوا يستوعبون الاختلاف في الرأي.