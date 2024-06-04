إبراهيم عيسى: فوجئت بقرارات وزارتا الكهرباء والبترول "شفافية مريبة"

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه تفاجئ اليوم بقرارات وزارتا الكهرباء والبترول بشأن تخفيف الأحمال وزيادة فترة تخفيف الأحمال ساعة إضافية، مشددًا على أن هذا يمكن وصفه "شفافية مريبة"، موضحًا أن القرار بسبب زيادة درجات الحرارة رغم أن الموجة الحارة مستمرة.

تخفيف الأحمال

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك أخبار انتشرت بشأن زيادة فترة تخفيف الأحمال لساعة إضافية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن هذه الأخبار تم حذفها سريعًا، متسائلًا: "رغم كل الأزمات وزراء الكهرباء والبترول مستمرين ولا لا؟".

وأشار إلى أن الوزراء قامات محترمة وشخصيات مميزة في مجالها واختصاصها، موضحًا أنه نسعى لإرضاء شخصيات أو الحفاظ على مشاعرها أو كبرياءها وهم موظفين عموم وموقع الوزير ليس طول العمر، متابعًا: "مينفعش ناخد بخاطر الوزير ومنخدش بخاطر الشعب المصري".

وتابع: "تم قطع مد الغاز عن مصانع الأسمدة.. هل سيكون هذا محدد المدة؟".