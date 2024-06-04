"خليكوا واضحين".. عزة مصطفى تهاجم الحكومة بسبب زيادة مدة انقطاع الكهرباء (فيديو)

علقت الإعلامية عزة مصطفى، أزمة انقطاع الكهرباء في مصر، وحقيقة الأنباء المتداولة عن زيادة مدة تخفيف الأحمال لأكثر من ساعتين خلال الفترة المقبلة.

وقالت عزة مصطفى خلال تقديم برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، «متطلعوش تقولوا إن فكرة انقطاع الكهرباء ستنتهي قريبًا، وفي نفس الوقت نجد تصريحات عن مصادر بإن عدد ساعات قطع الكهرباء هتزيد عن ساعتين».

وتابعت الإعلامية عزة مصطفى:" ده مينفعش، وأرجوكي يا حكومة ويا رئيس الوزراء، يا إما متطلعش أخبار كده ويتم تكذيبها في وقتها، يا إما منقولش بقى إن مسألة قطع الطهلاباء هتخلص قريب».

واختتمت عزة مصطفى حديثها، بتوجيه رسالة قوية إلى الحكومة الحالية والوزراء الجدد في الحكومة الجديدة، قائلةً: «خلونا معاكم في الصورة، فهمونا المشكلة عشان نقدر ده ونظبط حياتنا على هذا الأساس، وأرجوكم لو عايزين تتعاملوا صح مع الناس؛ خليكوا واضحين».

أعلنت وزارتا الكهرباء والبترول أنه نظرا لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية فى جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية