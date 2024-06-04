"الناس زعلانة بجد".. أحمد موسى يهاجم زيادة مدة تخفيف الأحمال (فيديو)

علق الإعلامي أحمد موسى، على أزمة انقطاع الكهرباء، وزيادة ساعات تخفيف الأحمال في المحافظات، قائلاً “كنت أتمنى أن تكون الحكومة سباقة في موضوع انقطاع الكهرباء، وكان عليها أن تقوم بتنبيه المواطن على زيادة مدة انقطاع الكهرباء، ولا يجب أن تتركه يتفاجئ بالوضع”.

وأضاف أحمد موسى”خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة “صدى البلد”، «الناس زعلانة بجد، وموضوع الكهرباء ضغط الناس أكتر، لأن فيه ناس كبيرة في السن، وناس مريضة وطلاب وغيره محتاجين الكهرباء».

وتابع «استهلاك مصر 34 ألف ميجاوات، ويصل إلى 35 ألف ميجاوات مع ارتفاع درجات الحرارة، وتخفيف الأحمال يدور ما بين 2500 إلى 3000 ميجاوات، وقد يصل الحد الأقصى إلى 3500 ميجاوات».

من تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي سوى المواطنين

وأوضح أحمد موسى: "من تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي سوى المواطنين، إحنا عندنا محطات ممكن توصلنا لإنتاج يومي 60 ألف ميجاوات، ومشكلتنا في الوقود بـ 300 مليون دولار، عشان منزودش عن ساعتين".

وأكد «اليوم يتم تخفيف أحمال الكهرباء عن المصانع كثيفة استهلاك الطاقة، من أجل دعم الكهرباء للمنازل، أومال هنعمل ايه؛ كل ده دلع، ده إحنا لسه مدخلناش فصل الصيف لحد دلوقتي، ودرجات الحرارة اللي بنشوفها اليومين دول دلع مقارنة بالدرجات اللي هنشوفها في الصيف».

وأردف أحمد موسى: “من 2008 إلى 2010 كان يتم تخفيف الكهرباء عن القرى لفترات طويلة وبعض المدن بنسب بسيطة، فالمواطن يريد الكهرباء ولا يرغب في توقفها”، متابعا: "زمان كنا بنشوف حملات لترشيد استهلاك الكهرباء، ولكن اليومين دول مينفعش ومش هنلاقي الكلام ده، لأن معظم شركات الكهرباء تتجه لبيع إنتاجها بسبب المشكلات التي تعاني منها.

واختتم أحمد موسى: «يجب أن نصارح الناس، ولابد أن يكون هناك أولوية بالحديث عن الأوضاع في الفترة المقبلة، ده فيه ناس مش عايزين عيش بس عايزين كهرباء، والحكومة الجديدة لديها أولوية في حل أزمة الكهرباء»



