المنصورة يقرر الإطاحة بـ 9 لاعبين من الفريق قبل الموسم الجديد

أعلن مجلس إدارة المنصورة برئاسة محمد البسيونى الذى ينافس بدورى المحترفين على قائمة لاعبيه المستغنى عنهم بنهاية الموسم الجارى من أجل التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة من أجل المنافسة على الصعود في الموسم المقبل .

وجاءت قائمة اللاعبين الراحلين كالتالى: "أحمد جمعه – هريسه – مصطفي حفني – أوشا – انتهاء إعارة بيبو – انتهاء إعارة محمد الصغير – عبد الله شيكا – حسني ذكي – إنتهاء إعارة كريم بدير" .

يأتي ذلك خلال المدة المحددة من اتحاد الكرة حتى يستطيع اللاعبين البحث عن ناد جديد خلال الفترة المقبلة وحتى لا يضيع عليهم الميركاتو الصيفى .

يواصل مسئولو المنصورة ، البحث عن مدرب جديد من أجل تولى القيادة الفنية للفريق خلفا لعبد اللطيف الدومانى الذى رحل وأتم انتقاله لدمنهور، ودخل في مفاوضات جادة مع حسام عبد العال المدير الفني الأسبق لدكرنس.

كان المنصورة نجح في الصعود لدورى المحترفين بعدما احتل صدارة المجموعة الخامسة بدورى القسم الثانى ب ، إلا أنه خسر في المباراة الفاصلة أمام سبورتنج ليفشل في الصعود لدورة الترقى المؤهلة لدورى الأضواء .

ويسعى مجلس إدارة المنصورة للتعاقد مع مدير فنى قوى صاحب خبرات قوية في دورى المحترفين من أجل المنافسة على الصعود للأضواء وعدم العودة للقسم الثانى في ظل المنافسة القوية التي سيشهدها الدورى في الموسم المقبل .

وكان عبداللطيف الدوماني المدير الفني للفريق، قد رحل عن تدريب الفريق، وذلك عقب تلقي الهزيمة أمام فريق سبورتنج، وذلك في المباراة الفاصل المؤهل لدورة الترقي لبطولة الدوري الممتاز، وانتهت بركلات الترجيح برباعية مقابل ثلاثة عقب التعادل السلبى بين الفريقين في المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبوت .