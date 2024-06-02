حكم قضائي ضد المتهم بالتعدي على فتاة من ذوي الهمم في المعصرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم بخطف فتاة من ذوي الإعاقة والتعدي عليها، وإحرازه مخدر الحشيش بقصد التعاطي؛ بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما نسب إليه وألزمته بمصاريف الجنائية.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم في القضية رقم 7348 سنة 2023 في أيام 14 إلى 18 من شهر يوليو سنة 2023 بدائرة قسم المعصرة بمحافظة القاهرة خطف المجني عليه نعيمة، م بالتحايل بأن استدرجها لمحل سكنه واستغل ضعف وتأخر قدرتها العقلية، وعدم قدرتها على الإدراك والتمييز.

وأضاف أمر الإحالة أن تلك الجريمة اقترنت بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان واقع على المجني عليها بغير رضاها بأن حسرا عنها ملابسها كرها عنها، وواقعاها لمدة 4 أيام، وكان ذلك بالقوة على النحو مبين بالتحقيقات.

واستكمل أمر الإحالة بأن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا، حشيشا، وذلك في غير الأحوال المصرح به قانونيا وعرض حياة المجني عليه نعيمة للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها نعيمة والتي تعاني من ضعف في القدرات العقلية وغير قادرة على الإدراك والاختيار والحكم الصائب على الأمور ولا يمكن الاعتداء برضاها قد زج بها المتهم مصطفى في علاقة آثمة، مستغلا في ذلك أنها غير قادرة على الإدراك حيث أقنعها المتهم بتسلل دون علم زواياها إلى مسكنه من 14 إلى 18 شهر يوليو 2023 وأدخلها إلى منزله، وخلع ملابسها وواقعها بغير رضائها لمدة 4 أيام حال تعاطيه المواد المخدرة بعد أن هددها بكشف علاقتهما أمام زواياها.

وأثبت التقرير الطبي والنفسي أن المجني عليه تعاني من ضعف القدرات والذكاء على الحد المبين الفاصل بالتقدير الإكلينيكي ومقياس الذكاء.

ضبط 6 أشخاص بحثوا عن إرث الفراعنة داخل شقة في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، 6 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (6 أشخاص) بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن ملك أحدهم كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين.. وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى عملية الحفر والتنقيب) وتبين وجود حفرة بقطر 1,5 متر وبعمق 8 متر بالمخزن المُشار إليه.. وإعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل المخزن بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار.

ضبط سيدة نصبت على أهالي الإسكندرية في أموالهم

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، إحدى السيدات بالإسكندرية لقيامها بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بمحافظة الإسكندرية وإتخاذها من الكيان مقراً لممارسة نشاطها فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها ، وبحوزتها (شهادات بأسماء أشخاص مختلفين "مزورة" – عدد من الشهادات خالية البيانات - عدد من الكارنيهات الدراسية - مطبوعات ورقية خاصة بالكيان المشار إليه – كتب مجهولة المصدر - دفاتر إيصالات إستلام نقدية –– أجهزة ومعدات يتم إستخدامها فى النشاط المُشار إليه - جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى").