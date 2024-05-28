المؤبد لسمسار عقارات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالخصوص

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لسمسار عقارات وسائق لاتهامهما بالإتجار بالمخدرات، وحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائر بدائرة قسم شرطة الخصوص.

المؤبد لسمسار عقارات بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالخصوص

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 17779 لسنة 2023 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3857 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أحمد ع م"، 42 سنة، سمسار عقارات، مقيم مدينة الخصوص، و"محمد ع م"، 29 سنة، مقيم القشيش مركز شبين القناطر، لأنهم في يوم 6 / 12 / 2023، بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية، لأنهم حازا وأحرزا جوهرًا مخدرًا (الهيروين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرز جوهرًا مخدرًا (الترامادول) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازا وأحرزا سلاح ناری "فرد خرطوش" دون ترخيص على النحو المبين بالأوراق، وحاز وأحرز ذخائر "11 طلقة" مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان محل الاتهام السابق دون ترخيص على النحو المبين بالأوراق.

المشدد 6 سنوات لسائق بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بقها

كما عاقبت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة الرابعة، سائق بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة " الهيروين" في قها.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 86 لسنة 2024 جنح قسم قها، والمقيدة برقم 18 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أنه قام " إبراهيم ص.إ" 29 سنة، سائق توكتوك ومقيم قها، أحرز جوهرًا مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكشفت تحريات مباحث قسم قها، عن أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بشأن المتهم انتقل إلى حيث أيقن تواجده وضبطه وبتفتيشه عثر على ٥٢ لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ نقدى وهاتف

وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ النقدي حصيلة تلك التجارة والهاتف الخلوي لتسهيل التواصل بعملائه المتعاطين.

وكانت قد أمرت جهات التحقيق إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة المحاكمة والتي أصدرت قرارها السابق.

ضبط المتهم بقتل مسنة بطوخ

وفي سياق اخر تمكنت الأجهزة الأمنية ، بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم بقتل مسنة، بقرية الصالحية دائرة مركز طوخ وذلك بعدما تسلل لمنزلها ليلا بغرض سرقتها، وعندما شعرت به طعنها طعنة أودت بحياتها.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بورود معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع مسنة طعنا بدائرة المركز.

وكشفت التحريات أن المجني عليها ربة منزل تدعى عواطف. ر، تبلغ من العمر 66 سنة، مقيمة قرية الصالحية دائرة المركز، قتلت على يد أحد جيرانها ويدعى محمد.س عاطل، حيث تسلل لمنزلها بعد منتصف الليل بغرض سرقتها، وعندما شعرت به طعنها طعنة أودت بحياتها وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد مصطفى سالم والنقيب أحمد نصر معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.