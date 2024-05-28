المؤبد للمتهمين بإنهاء حياة أحد شخص في القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 9245 لسنة 2023 على المتهمين أحمد. ف وشيماء. خ وكريمة. ع بالسجن المؤبد في واقعة قتل المجني عليه عبد المنعم، ه عمدا بمدينة بدر.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في يوم 5 ديسمبر 2023 بدائرة قسم شرطة بدر محافظة القاهرة قتلوا المجني عليه عبد المنعم. ه عمدا بأن تعدوا عليه بالأيدي وبسلاح أبيض “شومة”، وانهالوا ضربا بها على رأسه قاصدين من ذلك إزهاق روحه.

وجاءت قائمة أدلة شهود الإثبات حيث شهد الأول: بأنه على إثر خلافات بين نجله المتوفى وبين خطيبة المتهمة الثانية فوجئ بقيام المتهمين بالتعدي على نجله بالضرب أسفل مسكن المتهمين، بأن انهالوا عليه بالضرب بالأيدي وباستخدام سلاح أبيض شومة، قاصدين من ذلك قتل المجنى عليه.

وجاءت أقوال الشاهد الثاني بأنه أبصر المتهم الأول حاملا سلاحا أبيض، وفوجئ به يضرب المجني عليه ثلاث ضربات استقرت برأسه.