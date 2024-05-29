جنايات الفيوم تقضى بالسجن المؤبد على المتهم بقتل طليقته

قضت محكمة جنايات الفيوم ، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار حسن دياب رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ايهاب سعيدحنا ، وأشرف عبد الغفور محمد، واسلام خليل ابراهيم، وأمانة سر ثروت حكيم، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، بالسجن بالأشغال الشاقة المؤبدة للمتهم ربيع جمعه عثمان؛ لاتهامه بقتل طليقته نورا شعبان محمد طعنا بالسكين ، فى مركز طاميه بالفيوم.

وقائع القضية

وترجع وقائع القضية إلى شهر أغسطس من العام الماضي عندما تلقى مدير أمن الفيوم بلاغا من شرطة النجدة قيام ربيع جمعه 36 عاما - سائق بذبح طليقته بعد خروجها من محل كوافير حريمي.

وتم تشكيل فريق بحث قاده رئيس فرع البحث لقطاع شرق الفيوم، تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائى بالفيوم والقى القبض على المتهم و أدلى باعترافات تفصيلية أمام مدير إدارة البحث الجنائى، حول ارتكابه الواقعة للخلاص من طليقته فى الشارع العمومى الذى تقع فيه العديد من المدارس والمصالح الحكومية بمدينة طامية.وقال المتهم الذى بعمل سائق على سيارة أجرة، تزوجت ابنة عمي منذ أكثر من 10 سنوات، واصطحبتها للقاهرة للعيش هناك، خاصة أن هناك مورد رزق، كما أنني سمحت لها بالعمل في محل كوافير حسب رغبتها، ولم أبخل عليها بشيء على الإطلاق، وكنت ألبى كل ما تحتاجه.وأضاف المتهم أن زوجته قبل طلاقها انحرفت عن التقاليد الريفية التى تربينا عليها في الفيوم، وكانت دائمة الخروج من المنزل، بحجة الذهاب للعمل، مستغلة فترة عمله الطويلة كسائق على سيارة أجرة بشوارع القاهرة.واضاف رزقني الله منها بولدين وبنت، لكنها للأسف لم تحافظ على سمعة أولادها، قبل سمعتها وأطلقت لنفسها العنان نحو نزواتها الصبيانية، وكأنها ما زالت فتاة بدون زواج".وأضاف سمعت وشاهدت بعينى تصرفات زوجتى غير اللائقة، فقررت الانفصال عنها منذ عام،و عدت إلى بلدتي بالفيوم، لرعاية أولادى، بعد أن لطخت سمعتي بين زملاء المهنة في القاهرة، إلا أننى فوجئت بأنها تقوم بملاحقتى قضائيا.

وتابع، قامت برفع قضايا نفقة، وحصلت على أحكام بالحبس ضدى، وضاقت الدنيا في وجهي ولم أتحمل ما تفعله معى خاصةً أنها لم تراع أننا أبناء عمومة، فقررت الخلاص منها، ز انتظرتها حتى خرجت من محل الكوافير وبمجرد سيرها فى الشارع، فاجأتها بسكين كنت أخفيه بين طيات ملابسى، وبمجرد رؤيتها هرولت نحوها وسددت لها عدة طعنات فى رقبتها وباقى أنحاء جسدها.احيل المتهم إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق وقررت إحالته إلى المحكمة التى قضت بحكمها السابق.