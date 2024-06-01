ليست المرة الأولى.. كريم وأحمد فهمي يجتمعان في "عصابة المكس"

انضم الفنان كريم فهمي كضيف شرف إلي صناع فيلم "عصابة المكس" من بطولة شقيقه الفنان أحمد فهمي، والمقرر طرحه في عيد الأضحى القادم 2024، لم تكن هذه المرة الأولى التي يتعاون الثنائي معاً، بل دعم أحمد فهمي شقيقه في مسلسل سرة الباتع و مسلسل ريح.

يظهر الفنان كريم فهمي ضمن أحداث فيلم عصابة المكس كضيف شرف، ويعتبر فيلم عصابة المكس من بطولة شقيقه الفنان أحمد فهمي، برفقة مجموعة مميزة من الفنانين، أبرزهم: روبي وأوس أوس وحاتم صلاح ولبلبة.

كريم وأحمد فهمي

ضيوف شرف عصابة المكس

يشارك ضمن أحداث فيلم عصابة المكس، عدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم أحمد السقا، هشام ماجد، كريم فهمي، محمد ثروت، مؤدي المهرجانات حمو بيكا، حمدي الميرغي.

أبطال فيلم عصابة المكس

فيلم عصابة المكس، من بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، خالد الصاوي، أوس أوس، محمد لطفي، أحمد فهيم، وحاتم صلاح، والعمل من تأليف أمجد الشرقاوي ومن إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية.

فيلم عصابة المكس

أحداث فيلم عصابة المكس

وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول أحمد فهمي، الذي اعتاد على عمليات السرقة بدون مساعدة أحد، لكنه يتورط في عملية كبيرة يحتاج فيها للمساعدة، ولكنه يكتشف أن المساعدين يورطونه في مشاكل تهدد عملية نجاح العملية.

فيلم عصابة المكس

مسلسل سرة الباتع

ودعم كريم فهمي شقيقه أحمد فهمي من خلال مشاركته أيضاً كضيف شرف في مسلسل سرة الباتع التي تم طرحه في رمضان 2023، وكان من بطولة أحمد فهمي وأحمد السعدني وحسين فهمي وريم مصطفى وأحمد عبدالعزيز وحنان مطاوع وتأليف يوسف إدريس وإخراج خالد يوسف.

مسلسل ريح المدام

وكان مسلسل ريح المدام التي تم طرحه في رمضان 2017 من الأعمال التي أظهرت دعم كريم فهمي لشقيقة، حيث أنه شارك في الحلقة الـ 11 كضيف شرف بشخصية عمر زوج ياسمين ملكة الجمال، ومن أبطال المسلسل أحمد فهمي وأكرم حسني ومي عمر ورجاء الجداوي وإسلام إبراهيم وأيمن منصر وغيرهم.

كريم وأحمد فهمي

آخر أعمال الفنان أحمد فهمي التليفزيونية

يذكر ان شارك الفنان أحمد فهمي، في الموسم الرمضاني الماضي 2023، في مسلسلين “جت سليمة” للنجمة دنيا سمير غانم، و"سرة الباتع" للمخرج خالد يوسف.

فيما عرض له مؤخرا مسلسل “سفاح الجيزة”، عبر أحد المنصات الإلكترونية وحقق نجاحا كبيرا على السوشيال ميديا.

أحداث مسلسل سفاح الجيزة

وتدور أحداث مسلسل سفاح الجيزة، في إطار من الجريمة والدراما، حول عدد من الجرائم الغامضة، والدوافع التي امتلكها جابر الذي وُصف لاحقًا بأنه قاتل متسلسل، بعد أن تسبب في ذعر بمحيط سكنه لسنوات.

مسلسل "سفاح الجيزة" يشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم، أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، وصلاح عبد الله، وميمي جمال، وجيهان الشماشرجي، والعمل من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد صلاح العزب، ومن إخراج هادي الباجوري.