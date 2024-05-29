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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل "الحشاشين" أفضل عمل درامي يفوز بجائزة الدانة في مهرجان الدراما الخليجية

مسلسل الحشاشين
مسلسل الحشاشين

فاز مسلسل " الحشاشين "،بجائزة "أفضل مسلسل عربي" في حفل جوائز "الدانة" للدراما الخليجية، المقام بالبحرين، وسلم الجائزة الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأوليمبية البحرينية، لـ عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل الحشاشين

وتضم فئات جائزة الدانة للدراما 10 فئات هي: أفضل عمل درامي خليجي -مسلسل اجتماعي، مسلسل كوميدي-، أفضل عمل درامي عربي، أفضل ممثل دور أول، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل صاعد -ممثل شاب، ممثلة شابة-، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل نص، وأفضل مخرج.

مسلسل الحشاشين

كما أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الخليج للإذاعة والتليفزيون مؤخراً، فتح باب التصويت للجمهور لاختيار المسلسلات الدرامية الخليجية المرشحة لجائزة الدانة للدراما.

 

كشفت اللجنة المنظمة أن قائمة المسلسلات المرشحة تضم 10 أعمال درامية خليجية، أبرزها: مسلسل ألبوم، مسلسل الخن، ومسلسل سكة سفر 3، مسلسل رمضان شريف، ومسلسل بيت أبونا، ومسلسل الشرار، ومسلسل كلاود كيتشن، ومسلسل سندس 2.

مسلسل الحشاشين

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين، بطولة كريم عبدالعزيز وفتحي عبدالوهاب ونيقولا معوض وميرنا نور الدين وأحمد عيد وإسلام جمال ومحمد رضوان وسامي الشيخ وعمر الشناوي ونور ايهاب وسوزان نجم الدين وياسر على ماهر، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة «سينرجي».

 

قصة مسلسل الحشاشين

تضمن أحداث العمل في القرن الحادي عشر حول حسن الصباح قائد جماعة "الحشاشين" التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، وكشف المخرج بيتر ميمي تفاصيل تحويل المسلسل إلى عمل سينمائي.

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الجريدة الورقية