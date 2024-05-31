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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

بعد مرور 40 عاما على مسيرته.. عمر خيرت يهدى محبيه حفل مجاني

عمر خيرت
عمر خيرت

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الفن، اهدى الموسيقار العالمي عمر خيرت جمهوره ومحبيه حفلا موسيقيا مجانيا بإحدى نوادي التجمع الخامس، وذلك تقديرا لجموع محبيه من مختلف الأعمار والفئات.

عمر خيرت

تفاصيل حفل عمر خيرت بالتجمع 

الحفل الذى شهد اقبالا جماهيريا كبيرا رفع شعار كامل العدد ووصل عدد الحضور إلى ٣ آلاف محب لموسيقى خيرت ورغم ذلك العدد الكبير الا انه تميز بتنظيمه الجيد، وجمع بين الفخامة والبساطة، مما جعل الجميع يشعرون بأنهم جزء من حدث فني استثنائي.

الجمهور الذي حضر الحفل أمس "الخميس" لم يقتصر على النخبة، بل شمل مختلف الشرائح والفئات المجتمعية، مما يعكس التأثير العميق والواسع لموسيقى الفنان الكبير.

عمر خيرت

حفل عمر خيرت بعد بمرور ٤٠ عامًا على مسيرته الفنية

جاء الحفل تزامنا مع احتفال الموسيقار الكبير بمرور ٤٠ عامًا على مسيرته الفنية الزاخرة بالنجاحات والإنجازات، وتزين مدخل الحفل بمجموعة كبيرة من صور الفنان الكبير فى مختلف مراحله العمرية وحرص الحضور على التقاط الصور التذكارية أمامها.

عمر خيرت هو واحد من أعظم الموسيقيين في العالم العربي وصاحب علامة بارزة في تاريخ الفن.

 تزخر مسيرته الفنية الممتدة بالعديد من المحطات الهامة والنقلات الفارقة في حياته المهنية.

عمر خيرت

واستطاع أن يعبر بنقراته على البيانو عن أحلام البسطاء، على شكل لوحات موسيقية تداعب الحواس وتلامس القلوب. موسيقاه تأخذ المستمعين في رحلة من التأمل والخيال، تفتح لهم آفاقًا جديدة وتجعلهم يعيشون في عالم من السحر والجمال، وكأنه يعزف على أوتار القلوب والأرواح، ملهماً الأجيال ومعبراً عن تطلعاتهم وأحلامهم.

أول موسيقار يقدم حفلاً موسيقيًا بدون أغاني

حفلات عمر خيرت ليست للنخبة فحسب، بل نجحت في جذب جمهور واسع من مختلف الأعمار والثقافات بفضل موسيقاه الروحانية، إذ يعتبر أول موسيقار يقدم حفلاً موسيقيًا كامل العدد بدون أغاني، مما يعكس إيمانه بذائقة الجمهور وقدرته على التأثير والإلهام.

نجاح حفلات عمر خيرت كانت مصدر إلهام للعديد من الموسيقيين الآخرين، حيث فتح الباب لهم لتقديم حفلات موسيقية خاصة تعتمد على الالات الموسيقية فقط.

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نجوم الفن يتألقون فى حفل عمر خيرت بقصر عابدين

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