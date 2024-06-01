السبت 01 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

موعد طرح فيلم "رحلة 404" على "شاهد"

فيلم رحلة 404
فيلم رحلة 404

أعلنت منصة "شاهد vip" عن كوكبة من الأعمال تستعد لطرحها خلال شهر يونيو، وأبرزها فيلم "رحلة 404"، من بطولة منى زكي ومحمد فراج ومحمد ممدوح وشيرين رضا.

 

ويعرض فيلم "رحلة 404" لمنى زكي يوم 17 يونيو، على منصة "شاهد vip".

 

أحداث فيلم رحلة 404

تدور أحداث فيلم "رحلة 404" حول "غادة" التي تتورط في مشكلة طارئة، قبل أيام من سفرها إلى مكة لأداء فريضة الحج، فتلجأ لأشخاص من ماض ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

 فيلم رحلة 404

أبطال فيلم رحلة 404

وفيلم "رحلة 404" بطولة منى زكي، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف ومنهم  وخالد الصاوي وشادي ألفونس ورنا رئيس وجيهان الشماشرجي وعارفة عبد الرسول وسماء إبراهيم ونورا شعيشع، تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

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من ناحية أخري، تستعد منى زكي لتقديم فيلم عن السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، أعلن عنه المستشار تركي آل الشيخ، من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

 

يشار إلى أن منى زكي غابت هذا العام عن دراما رمضان 2024، وكانت مني زكي شاركت في رمضان 2023 بمسلسل "تحت الوصاية".

 فيلم رحلة 404

مسلسل تحت الوصاية

مسلسل "تحت الوصاية"، وتكون من 15 حلقة، من تأليف خالد دياب وشيرين دياب، وشارك في بطولته إلى جانب منى زكي، رشدي الشامي، دياب، أحمد خالد صالح، علي الطيب، عمر شريف، خالد كمال، إخراج محمد شاكر خضير.

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الجريدة الورقية