"فاصل من اللحظات اللذيذة" يحصد إيرادات ضخمة بالسينمات السعودية

تصدر فيلم " فاصل من اللحظات اللذيذة " قائمة الأفلام المصرية الأكثر تحقيقً للإيرادات هذا الأسبوع فى السينمات السعودية.

واحتل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة المركز الأول على المستوي المصري، والثالث على المستوي العالمي والعربي .

وحقق فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة فى السينمات السعودية إيرادات وصلت إلى 20 مليون ريال وهو ما يعادل 250 مليون جنيه مصري .

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

أبطال فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

العمل من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم طه دسوقي وغادة إبراهيم، والعمل من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي.

أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية، حول درية وصالح، تقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية.

وكان أخر اعمال هشام ماجد هو مسلسل “ أشغال شقة وشارك فى بطولته كل من أسماء جلال فى دور الزوجة، وشيرين فى دور والدة الزوج ، وسلوي محمد علي فى دور والدة الزوجة، ومصطفي غريب ، ومحمد محمود ، محمد عبد العظيم ، العمل يضم عددا من ضيفات الشرف اللاتي يظهرهن في دور مديرات المنزل مثل إنعام سالوسة وانتصار ونهي عابدين وإنجي وجدان ورحمة أحمد ومي كساب.