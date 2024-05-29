فضائح وقضايا فساد يكشفها مسلسل مفترق طرق| ما القصة؟

أعلنت منصة "شاهد vip" عن موعد طرح مسلسل "مفترق طرق"، بطولة إياد نصر، كما كشف البرومو عن ملامح دوره في العمل.

نشرت منصة "شاهد" البرومو التشويقي الذي ظهر فيه الفنان ماجد المصري، وكتب ترويجا للعمل، قائلاً: "في طرق عبارة عن مغامرة وفي مغامرة ممكن تكون نهاية لطريق جميل".

مسلسل مفترق طرق

شخصية إياد نصار في مفترق طرق

أشار إياد نصار في البرومو عبر حساب منصة «شاهد» الرسمي، بلسان الشخصية التي يجسدها: "أنا وقفت في مفترق طرق، من ساعة ما قالتي لأ واختارت غيري، بس أنا مايأستش واخترت طريق جديد، يمكن أقدر أرجع للحاجة اللي بحبها".

موعد عرض مسلسل مفترق طرق

مسلسل "مفترق طرق" يبدأ عرضه في 2 يونيو المقبل، وحمل في البداية اسم "في مهب الريح"، وبدأ تصويره في يونيو 2022 واستمر لمدة 6 أشهر لينتهي في ديسمبر 2022، وتم تصوير جزء منه في دبي.

مسلسل مفترق طرق

المسلسل مأخوذ عن المسلسل الأجنبي The Good Wife، الذي عرض عام 2009 وهو مكون من 7 مواسم، وشارك في بطولته كل من جوليانا مارجوليس، مات زوكري، ارشي بنجابي، جراهام فيليبس، مكينزي فيجا وآلان كامنج.

ومسلسل "مفترق طرق" كان يحمل في البداية اسم "في مهب الريح"، بدأ تصويره في يوليو 2022، وكان من المقرر عرضه في بداية 2023، على أن يعرض على 3 أجزاء كل جزء 15 حلقة فهو مكون من 45، لكن تأجل عرضه أكثر من مرة.

مسلسل مفترق طرق

أبطال مسلسل مفترق طرق

ومسلسل "مفترق طرق" من بطولة هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، جومانا مراد، هدى المفتي، نهى عابدين وعلي الطيب، إلى جانب عدد من الفنانين الذين يظهرون ضيوفا للحلقات، ويقدم النسخة العربية السيناريست شريف بدر الدين، ويتولى الإخراج أحمد خالد موسى.

مسلسل مفترق طرق

أحداث مسلسل مفترق طرق

تدور أحداث النسخة الأجنبية من المسلسل حول أليسيا فلوريك زوجة محامي كبير يدخل السجن بسبب فضيحة وقضايا فساد، وتقرر الزوجة العودة لعملها في المحاماة من أجل طفليها والدفاع عن زوجها، تبدأ العمل في مكتب محاماة لمحامي شهير، تكتشف فيما بعد أن زوجها لا يستحق التضحية وتقع في حب صاحب المكتب الذي تعمل به.